سقوط یک فروند هواپیمای نظامی/دستگیری 10 نظامی مرتبط با طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک هواپیمای جت نظامی پاکستان هم درهنگام تمرین آموزشی به علت مشکلات فنی در ایالت پنجاب سقوط کرد.

این هواپیما ساخت فرانسه بوده و خلبان دراین حادثه کشته شده است .

پلیس پاکستان هم ازدستگیری10 نظامی مرتبط با طالبان که قصد انجام عملیات گسترده تروریستی درهنگام برگزاری انتخابات آتی درکراچی را داشتند، خبرداد.

پلیس جنوب پاکستان اعلام کرده است : این دستگیر شدگان با ملا منصور دادالله رهبر دستگیر شده القاعده ارتباط داشته اند.

منصور دادالله از فرماندهان طالبان در جنوب افغانستان است و از اردیبهشت سال جاری پس از کشته شدن برادرش ملا "دادالله " مطرح شد، که فرد نخست در حمله نیروهای انگلیسی کشته شده بود.

سخنگوی وزارت کشور پاکستان خبر بازداشت این سرکرده طالبان را تایید و اخبار مربوط به کشته شدن وی را تکذیب کرده است.

همچنین در درگیری نیروهای ارتش پاکستان با طالبان در شمال غرب این کشور، یک نظامی پاکستانی کشته و یک نظامی دیگرهم زخمی شد.