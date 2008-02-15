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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۹:۴۱

"ننه دلاور" بهترین نمایش جشنواره تئاتر فجر شد

"ننه دلاور" بهترین نمایش جشنواره تئاتر فجر شد

هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر نمایش آلمانی "ننه دلاور" را به عنوان بهترین نمایش جشنواره امسال برگزید.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره شامل دکتر نادر القنه، دکتر الکساندر ساشا دانجروویچ، سعید کشن فلاح، دکتر فرهاد ناظرزاده ‏کرمانی و دکتر ویلسن هرینکو برگزیدگان بخش‌های مختلف را به این شرح معرفی کرد:

* طراح صحنه:‏ یوری خاریکف "مربای روسی"
سایر نامزدها: هدیه تهرانی "یرما"، سیامک احصایی "ترمینال"

سهیلا گلستانی برای بازی در نمایش "یرما" بهترین بازیگر جشنواره تئاتر فجر شد

* آهنگساز:‏ مهدی فرجپور و شیما زارع‌‏فرد "سودالایادی"
سایر نامزدها: آنکیدو دارش "کشتی شیطان"، واهه هایراپیتان "مسلح شدن"

* بازیگر زن: دبرا لامی "ماکاندو" و ‏سهیلا گلستانی "یرما"
سایر نامزدها: فاطمه نقوی "کشتی شیطان"، فاطمه معتمد آریا "ترمینال"، افسانه ‏ماهیان و نسیم ادبی "من آلیس نیستم ولی اینجا همه چیز عجیبه"

* بازیگر مرد: علی سرابی "ماچیسمو" و ساشا گرساک "راشومون"
سایر نامزدها: بهرام ابراهیمی "امپراتور و آنجلو"، گریگور بگداسریان "مسلح شدن"، ووها بدانک "نوک زبان"، ایوان ‏مامفوف "مربای روسی"

* نمایشنامه‌نویس: ایوب آقاخانی "امپراتور و آنجلو"
سایر نامزدها: سیامک ‏احصایی "ترمینال"، علیرضا غفاری "من آلیس نیستم ولی اینجا همه چیز عجیبه"

* کارگردان: پاول ژیکوت "چه مرد ‏ظالمی"
سایر نامزدها: رضا گوران "یرما"، یوسیف رایخل گاوز "مربای روسی"

* بهترین نمایش:‏ "ننه دلاور" آلمان
سایر نامزدها: "چه مرد ظالمی" لهستان، "یرما" ایران

کد مطلب 639227

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