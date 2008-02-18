کسب سهمیه برای بانوان ایرانی دشوار است / کاناپولوی دختران در آسیا تثبیت شده است

مهین فرهادی زاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: بانوان ایرانی در شش ماده ورزش قایقرانی فعال هستند که در هر کدام از آنها زمینه ورود به مراحل و جایگاههای بالاتر را در آسیا و جهان فراهم کرده ایم. در بین مادههای فعال بانوان سه رشته آبهای آرام، آبهای خروشان و روئینگ شانس المپیکی شدن را دارند اما رسیدن به این نقطه برای بانوان ایرانی بسیار سخت است.

وی با بیان اینکه هم اکنون تیمهای ملی در حال آماده سازی برای مسابقات انتخابی المپیک هستند، افزود: در بین این سه ماده در مواد آبهای آرام و روئینگ شانس دختران ما بیشتر از بقیه رشته ها است زیرا امکانات و فضای کار آن از لحاظ پیست و مکان تمرینات بیشتر مهیا بوده است، البته در این بین آبهای آرام قدمت بیشتری دارد اما قایقرانان روئینگ در همین مدت یک سال هم نشان داده اند که شرایط خوبی برای جهانی شدن دارند.

وی ادامه داد: رشته آبهای خروشان هر چند مهیج است اما با روحیات بانوان کمی تفاوت داشته و با استرسهای بیشتر و فشار تمرینات در فضاهای آبی سخت تر است. به هر حال به لحاظ شرایط المپیکی بودن ورزشکاران این رشته نیز تمرینات خود را در رشته های اسلالوم دنبال می کنند. تمام تلاش ما بر این است که بتوانیم به دریافت سهمیه المپیک نائل شویم اما کسب سهمیه برای دختران ایرانی بسیار سخت است.

فرهادی زاد با اشاره به کسب سکوی قهرمانی کاناپولوی زنان ایران در آسیا تصریح کرد: هر چند دختران ما در رشته کاناپولو شرایط خوبی در داخل کشور و آسیا دارند و حتی با کسب چند قهرمانی پی در پی شرایط خود را در آسیا تثبیت کرده اند اما این رشته هنوز وارد المپیک نشده و ما نمی توانیم از وضعیت خوبمان در این رشته برای المپیکی شدن استفاده کنیم .

نایب رئیس فدراسیون با تاکید بر اینکه باید در امر مربیگری بانوان خودکفا شویم، اظهار داشت: ما هم اکنون مربیان خارجی خوبی را در تمامی رشته های بانوان استخدام کرده ایم اما برای اینکه بتوانیم در سراسر کشور از توان مربیان برجسته و خوب بهره مند شویم نیاز به خودکفا شدن در امر مربیگری داریم.

وی استفاده از ورزشکاران قدیمی قایقرانی به عنوان مربیان و داوران آینده را از برنامه های تامین نیروی انسانی متخصص این رشته بیان کرد و گفت: به همین لحاظ هم اکنون غیر از برگزاری دورههای داوری و مربیگری در سطح آسیا برای بالابردن مهارتها گاهی 2 تا 3 مربی زن را به عنوان دستیار درکنار مربیان خارجی تیم ملی قرار می دهیم تا از تجربیات آنها استفاده کنند.