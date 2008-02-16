دو سوم طلاق ها توافقی است / نگرانی از افزایش طلاق های توافقی

دکتر محمد اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از شرایط سهل طلاق توافقی گفت : مسیر و سیستم آسان طلاق توافقی باعث ازدیاد طلاق در جامعه شده است.

وی تصریح کرد : زمانی که زوجین با توافق یکدیگر تصمیم به جدایی می گیرند با شرایط بسیار سهل و در مدت زمانی کوتاه از یکدیگر جدا شده و باید گفت تلاش چندانی در دادگاهها برای منصرف نمودن زوجین از تصمیم خود انجام نمی شود.

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان اظهار داشت : قضات دادگاه خانواده در مواجه با توافق زوجین برای جدایی به سرعت وارد عمل می شوند و رای را صادر می کنند و باید گفت چنین برخوردهایی با این مقوله باعث شده تا با شرایطی مواجه شویم که بیش از دو سوم طلاق ها توافقی باشد.

اسحاقی خاطرنشان کرد : شرع مقدس اسلام بر ازدواج آسان و بر سخت اجرا شدن طلاق تاکید کرده اما این امر در جامعه در حال حاضر بر عکس شده است.

وی با تاکید بر اینکه در فرایند طلاق نباید تسریع ایجاد کرد، افزود : مسیر طلاق باید به منظور اتخاذ تصمیم و انتخاب صحیح از سوی زوجین به گونه ای منطقی و عقلانی طی شود.

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان خاطر نشان کرد : سیستم قضائی باید نگاه ویژه ای به مقوله افزایش طلاق داشته باشد، و روند طلاق ها را دادگاهها مورد بازنگری قرار دهند و نسبت به امر وقوع طلاق توافقی به عنوان یک امر نگران کننده توجه کنند.