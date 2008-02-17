بازارجهانی غذای‌ حلال در تسخیر رقابتهای گسترده

به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از گزارشهایی که درباره بازار صنعت غذایی حلال منتشر می شود بر گوشت تمرکز دارند اما محصولاتی که با برچسب حلال فروخته می شوند در واقع هر محصول غذایی را به علاوه محصولات غیر غذایی چون محصولات بهداشتی- آرایشی دربرمی گیرد. برای مثال در مالزی دامنه گسترده ای از غذاها چون سس، بطریهای آب معدنی، چای، قهوه و نوشیدنی های میوه ای برچسب حلال دارند.

صنعت غذای حلال در آسیا

آسیا دارای بزرگترین جمعیت مسلمان است اما با داشتن درآمد سرانه نسبتاً کم این منطقه استفاده عملی از بازار حلال درحال رشد است. مالزی، تایلند، سنگاپور، فیلیپین، برونئی، چین و هندوستان گامهایی را برای پیوستن به بازار جهانی حلال برداشته اند. به ویژه مالزی تلاش کرده به قطب بین المللی بازار غذایی حلال تبدیل شود که دولت این کشور اقدامهایی را برای حمایت از این هدف داشته که در آن میان می توان به تأسیس مؤسسه توسعه صنعت غذایی حلال اشاره کرد.

صنعت غذای حلال در سنگاپور نیز گامهایی را برای تبدیل شدن به قطب بازار غذایی حلال برداشته و در خاورمیانه ستادهای تبلیغاتی راه انداخته است. کشور تایلند با داشتن بیشترین جمعیت بودایی به یک مرکز غذایی حلال تبدیل شده است. برونئی با شرکتهای استرالیایی همکاری می کند تا نقش خود را در جهان اسلام با تولید غذای باکیفیت و مطمئن استرالیا ترکیب کند.

از سوی دیگر صنعت غذایی حلال در چین روند رو به رشدی را طی می کند و انتظار می رود که این صنعت نقش خود را در بازار جهانی بیش از این توسعه دهد. یکی از مزیتهای این صنعت غذایی در چین دسترسی به نیروی کار ارزان است. چین اخیرا یادداشت تفاهمی با کمیسیون اروپا امضا کرده و بسیاری از کمپانی‌های مورد قبول این کمیسیون آماده هستند محصولات حلال این کشور پهناور آسیایی را به بازار اروپا صادر کنند.

کمیسیون امور قومی دولت چین همچنین در نظر دارد قانونی را تصویب کند که مدیریت امور غذایی مسلمانان را به منظور تضمین رعایت قوانین مورد نظر اسلام برعهده گیرد. پیش نویس این قانون که طی دو سال گذشته چندین بار تغییر کرده باردیگر از سوی کمیسیون امور قومی دولت چین و دفتر امور قانونگذاری شورای کشوری مورد بررسی قرار می گیرد و پس از آن برای تصویب به شورای کشور ارائه می شود. بسیاری از دولتهای محلی چین قوانین خود را برای تولید غذای مسلمانان وضع کرده اند.

گوانگژو، مرکز ایالت گوانگدونگ در جنوب شرقی چین نخستن قانون خود را درباره مدیریت محصولات غذایی اسلامی در سال 2003 ارائه و معیارهای ویژه ای برای تولید کنندگان این نوع محصولات غذائی تعیین کرد و دستور داد تا فعالان این عرصه از آرمهای ویژه ای برای تمایز محصولات خود استفاده کنند. در بسیاری از شهرهای چین رستورانهای اسلامی در ساختمانهای دولتی، مدارس، شرکتها و مؤسسات مشاهده می شوند که گوشت حلال را برای تهیه غذا به کار می برند.

صادر کنندگان هندی نیز تلاش می کنند به واسطه دستیابی به استاندارد ISO و همچنین HACCP و گواهینامه محصولات حلال صنعت خود را به مرحله شناخت جهانی برسانند.

کشورهای اسلامی

کشورهای خاورمیانه به ویژه اعضای شورای همکاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دارای درآمد بیشتر و به تبع آن نرخ مصرف سرانه بیشتر هستند. علاوه بر آن، این منطقه باید 80 درصد احتیاجات غذایی خود را وارد کند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی بزرگترین بازارهای واردات منطقه هستند و برزیل بزرگترین صادر کننده به این کشورها است که پس از آن اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار می گیرند. کمپانی های عربی بسیاری در بخش صنعت حلال فعال هستند.

ترکیه نیز دارای بازار و همچنین توان بالقوه برای تولید محصولات حلال درحال رشد است و محصولات خود را در اختیار کشورهای اروپایی چون فرانسه و آلمان قرار می دهد که دارای جمعیت مسلمان قابل توجهی هستند.

کشور مصر مهمترین بازار صنایع غذایی حلال در شمال آفریقا است. اگرچه نظم قانون گذاری مصر باعث شده بسیاری از تهیه کنندگان بیش از آنکه به صادرات توجه کنند سرمایه گذاریهای خود را توسعه می دهند.