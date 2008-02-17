قضاوتها در لیگ برتر تکواندو ضعیف است / فدراسیون تجدید نظر کند

سرپرست تیم تکواندو چینی زرین در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق اظهارداشت: قضاوتهای لیگ به هیچ عنوان رضایت بخش نیست و تناقص در اجرای قوانین در یک تیم داوری به وضوح مشهود است. بطور مثال یک داورتنها با خروج یک پای تکواندوکار از زمین مبارزه اخطار می دهد اما داور دیگر وقتی هر دوپا از زمین خارج شد اخطار می دهد.

وی ادامه داد: روز جمعه در یک درگیری بدون اصابت ضربه 2 امتیاز برای حریف مقابل ثبت شد. زمانی که اعتراض کردیم اعلام شد چون همه داوران تائید کردند امیتاز ثبت شده مورد قبول است. مگر می شود ضربه اصابت نکرده باشد ولی همه داوران دیده باشند. این تنها توجیه اشتباه است و بس.

این پیشکسوت داوری ادامه داد: دعوت از داوران از روی رابطه است نه شایسته سالاری چرا که داوران خوب ما یا دعوت نمی شوند و یا اگر دعوت می شوند تنها نظارت می کنند و به امر قضاوت نمی پردازند. من معتقدم رئیس کمیته داوران باید مورد قبول جامعه داوری باشد. شخصی که از او حرف شنوی داشته باشند. ولی متاسفانه سیروس رضایی در قواره فدراسیون و کمیته داوران نیست . اشتباهات داوری زحمات عوامل برگزاری که کار خود را به خوبی انجام می دهند را نیز از بین می برد.

عقیقی در پایان گفت : جذب منابع مالی و اسپانسرها به سختی صورت می گیرد ولی با این اشتباهات خیلی راحت آنها را فراری می دهیم . فدراسیون باید در این رابطه تصمیمی جدی اتخاذ کند.