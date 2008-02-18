محبوبیت غذای حلال میان غیرمسلمانان

به گزارش خبرنگار مهر، داشتن برچسب حلال فروش محصولات غذایی را حتی در کشورهای غیر اسلامی و میان غیر مسلمانان افزایش داده و بستر توسعه این صنعت را میان کشورهایی چون فیلیپین، فرانسه و روسیه فراهم کرده است. بدنبال تقاضاهای بسیار برای استفاده از غذاهای حلال پایگاه اینترنتی " zabihah.com" در ایالات متحده راه اندازی شده که از قابلیت جستجوی فروشگاهها و رستورانهای حلال برخوردار است.

توسعه و پیشرفت صنعت غذای حلال در کشورهای غربی باعث شده علاوه بر رضایت مسلمانان از اجرای قوانین اسلامی، بسیاری از غیرمسلمانان نیز به این نوع گوشت که براساس دستورات دین الهی اسلام ذبح می شود جذب شوند.

در بسیاری کشورهای غیراسلامی کمیته هایی برای نظارت بر ذبح حیوانات تشکیل شده که با همکاری رهبران محلی و با هدف اطمینان حاصل کردن از تحقق شرایط لازم ذبح اسلامی توسط اشخاص فعالیت می کنند.

کشور آفریقایی مالاوی، کشور اروپایی فرانسه ، کشور آسیایی فیلیپین و کشور اروپایی - آسیایی روسیه هر کدام صنایع و محصولات غذایی حلال خود را به گونه ای ارائه کرده اند که توجه غیرمسلمانان را به خود جلب کرده است. اما از سویی دیگر کشور مالزی به عنوان یک کشور اسلامی، یکی از پیشگامان گسترش صنعت غذایی حلال در جهان شناخته شده که قصد دارد تا سال 2010 به قطب فعالیتهای جهانی غذای حلال تبدیل شود.

این کشور همچنین اوایل سال 2005 ، نخستین مجله دوماهنامه "حلال" را به عنوان اولین نشریه تجارتی در زمینه فروشگاههای حلال سراسر دنیا منتشر کرد. این نشریه اطلاعات به روزی را برای بازار جهانی مواد حلال ارائه کرده و تمام ابعاد این صنعت را از تغذیه تا دارویی، بیوتکنولوژی و بانکداری در برمی گیرد.

انجمن جهانی صنعت غذای حلال مستقر در مالزی خواستار تدوین استانداردهای جهانی برای صنعت غذایی حلال شده تا ابهامهایی که درباره آن وجود دارد روشن شده و این صنعت در حال رشد گسترش بیشتری یابد. چرا که عده ای از غیرمسلمانان حتی از چیستی این امر هیچ اطلاعی ندارند و مختلف بودن استاندادهای کنونی محصولات حلال میان کشورها گاهی به تکرار فرآیند تأیید گوشت منتهی می شود.

از سوی دیگر، تعیین استانداردهای غذای حلال، مصرف کنندگان مسلمان را که دغدغه اصلی آنها قوانین اسلامی است راضی و بسیاری از غیرمسلمانانی را که خواستار کیفیت ، بهداشت و ایمنی در مواد غذایی خود هستند نیز به خود جذب می کند.

صنعت غذای حلال به تجارتی چند تریلیون دلاری تبدیل شده و محصولات غذایی و غیرغذایی حلال بازاری با قمیت 1/2 تریلیون دلار در سال روند درحال رشدی را طی می کند. از نظر جهانی نیز انتظار می رود محصولات حلال نرخ رشد 10 تا 20 درصدی خود را به طور سالانه آن هم برای چند سال آینده ادامه دهند که این امر تولیدکنندگان و صادرکنندگان این صنعت را نیز افزایش می دهد.