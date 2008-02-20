سونوگرافی های متعدد برای جنین مضر است

به گزارش خبرنگار مهر ، دیلی میل اعلام کرد: در گذشته دانشمندان با بررسی بر روی موشهای باردار متوجه شده بودند که چنانچه این موشها در معرض امواج سونوگرافی قرار داده شوند وضعیت مغزی جنین آنها تغییر می کند اما به واسطه اطمینان خاطر از این موضوع بررسی های خود را روی میمونها نیز تکرار کردند و نتیجه مشابه بود.

البته متخصصان معتقدند، انجام سونوگرافی کمک شایانی به تشخیص برخی ناهنجاریها و وضعیت بافت شناسی در جنین می کند و به همین دلیل نباید انجام آن را برای خانم های باردار ممنوع اعلام کرد.

اما با توجه به اینکه برخی از خانم ها به واسطه اطمینان خاطر خودشان از وضعیت جنین و یا اطلاع از جنسیت آن چندین بار در طول دوران بارداری تحت امواج سونوگرافی قرار می گیرند ، می تواند مضر باشد.

با توجه به اینکه امواج سونوگرافی می تواند موجب اختلال در روند رشد سلولهای مغز شود جبران آن بسیار دشوار و تا حدی غیر ممکن است ، بنابراین قرار گرفتن در معرض امواج سونوگرافی به مدت 30 دقیقه یا بیشتر نیز می تواند مشکلات قابل ملاحظه ای را هر چند در مقیاس کوچک برای جنین ایجاد کند.

به همین دلیل به مادران باردار توصیه می شود که تا زمانی که پزشک متخصص لازم ندانسته از وی نخواهند که برایشان سونوگرافی تجویز کند.