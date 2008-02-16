نحوه پاسخگویی حزب الله به ترور مغنیه ؛ شوک در میان سران اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی "المنار"، کارشناسان و تحلیلگران اسرائیلی براین باورند که واکنش حزب الله به (اقدام تروریستی) اسرائیل قطعی است، زیرا سید حسن نصرالله (طبق نظر) کارشناسان می تواند زمان، مکان و شیوه عمل را در اختیار داشته باشد و تهدیدهای خود را اجرا کند.

در چنین شرایطی اسرائیل تنها منتظر می ماند و این پرسش را مطرح می کند که چه زمانی و چگونه این تهدیدات اجرا خواهند شد و میزان آن تا چه اندازه خواهد بود؟ و این نگرانی و دغدغه فرماندهان نظامی سابق و کنونی اسرائیل به شمار می رود.

نهادهای رسمی، امنیتی و نظامی اسرائیل درحال حاضر وارد مرحله شبه فوق العاده ای شده است. "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی به سرعت در حال رایزنی با فرماندهان ارتش و روسای سرویسهای امنیتی است.

"گابی اشکنازی" رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی نیز به تمام نیروهای زمینی، هوایی و دریایی ارتش دستور داده است که در حالت آماده باش باشند.

وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی نیز به تمام سفیران خود در کشورهای جهان دستور داده است تا هوشیار باشند.

اما وحشت بزرگتری که خواب را از چشمان صهیونیستها ربوده است امکان موفقیت حزب الله در ربودن یکی از شخصیتهای امنیتی و نظامی برجسته اسرائیل یا ضربه زدن به این شخصیتها همچون "موشه یعالون"، "آمنون شاحاک" از روسای اسبق ستاد مشترک ارتش،"شیطای شابیط" رئیس اسبق موساد و "یعقوب بری" و"آمی آیالون" ازرؤسای سابق شاباک(سرویس امنیت داخلی) است.

این در حالی است که شهرکهای شمال فلسطین اشغالی نیز در نگرانی و وحشت به سر می برند به گونه ای که رزرو محل اقامت در اماکن توریستی که برخی از آنها از گردشگران خالی شده اند لغو شده است.

علاوه براین، به اسرائیلی هایی که به خارج از فلسطین اشغالی سفر کرده اند نیز دستور داده شده است از حرف زدن به زبان عبری خودداری و هویت اسرائیلی خویش را پنهان کنند و در اماکن عمومی حاضر نشوند و با افراد و گروههای خارجی تماس برقرار نکنند و به کشورهایی که احتمال خطر در آنها وجود دارد، سفر نکنند.

آژانس یهود نیز به مهاجران یهودی دستور داده است به برگزاری دیدارها و تجمعات گسترده اقدام نکنند.

با تمام ترس و وحشتی که اسرائیل را فرا گرفته است زیپی لیونی وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به اظهارات اخیر سید حسن نصرالله ادعا کرده بود : اسرائیل از زمان تاسیس خود با این تهدیدها روبرو بوده است و به خوبی می داند که چگونه با آنها تعامل کند.

سید حسن نصرالله عصر روز پنجشنبه در مراسم تشییع پیکر عماد مغنیه اعلام کرد بود: خون مغنیه مقدمه نابودی اسرائیل خواهد بود.

دبیرکل حزب الله لبنان همچنین با اشاره کوتاه و تلویحی به نقش شهید مغنیه در پیروزی جنگ 33 روزه علیه رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرده بود : جنگ هنوز به پایان نرسیده است و هیچ قرار داد آتش بسی در این رابطه به امضا نرسیده است و اکنون در ابعاد مختلف سیاسی،رسانه ای، مادی و امنیتی و با حمایت نفتی کشورهایی که از جنگ جولای پشتیبانی کردند ادامه دارد.

مغنیه شامگاه سه شنبه 23 بهمن توسط رژیم صهیونیستی و در نتیجه انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده درشهر دمشق- پایتخت سوریه- به شهادت رسید.

مغنیه یکی از رهبران برجسته نظامی حزب الله در جریان جنگ 33 روزه تابستان سال گذشته که با شکست رژیم صهیونیستی همراه بود به شمار می رفت.