70 درصد مجرمان سوء سابقه دارند

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی براینکه تکرار بزهکاری به صورت یک بیماری مزمن درآمده است بنابراین وقت آن فرا رسیده تا کارشناسان و پژوهشگران به فکر چاره بیفتند.

وی با اشاره به اینکه ویژگیهای خاص بزهکاران در کشور ما قابل توجه می باشد ، ادامه داد: براساس تحقیقات انجام شده 60 تا 70 درصد مجرمان دارای سابقه و یا سوابق قبلی می باشند یعنی طعم زندان و مجازات را چشیده اند اما اینکه چرا در این مدت اصلاح نشده و بعضا مرتکب جرائم بزرگتر شده اند، جای بسی تامل است.

این متخصص علوم رفتاری و آسیب شناسی اجتماعی با اشاره به اینکه زندانها طبقه بندی نشده اند ، گفت: دراین زندانها فردی که برای بار اول مرتکب جرم شده در کنار مجرمان سابقه دار نگهداری می شود و در قالب یک مجرم حرفه ای وارد جامعه خواهد شد .

وی خاطر نشان کرد: هسته مرکزی اکثر باندهای بزهکاری در زندانها بسته می شود یعنی مجرمان در ارتباط شبکه ای با یکدیگر قرار می گیرند، به همین دلیل طبقه بندی زندانها براساس جرائم و دفعات جرم و سپس بازپروری بزهکاران در زندان و همچنین کنترل و مراقبت بعد از خروج آنها، راهکارهای اصلی جلوگیری از تکرار جرم به شمار می روند.

ابهری گفت: جامعه پذیر کردن مجرمین در طول محکومیت با ارائه آموزشهای اشتغالزایی و حرفه آموزی به آنان در این دوران، باعث می شود این افراد منزوی نشده و از روی بیکاری برای ارتکاب جرم مجدد وسوسه نشوند.

به گفته وی ، تشدید مجازات بزهکارانی که مرتکب جرائم مجدد و مکرر می شوند و جدا کردن طولانی مدت آنها از جامعه به شرط آنکه تحت درمان رفتاری و روانی قرار بگیرند ، از دیگر روشهای ترک جرم است.

این متخصص علوم رفتاری و آسیب شناسی اجتماعی تاکید کرد: از دید رفتار شناسی و بازسازی رفتاری ، آزاد نمودن بزهکاران حرفه ای بدون بازسازی هویتی ، رفتاری و شخصیتی باعث می شود ارتکاب جرم به شکل یک بیماری مزمن درآید البته پیشگیری در قوه قضائیه، نیروی انتظامی و سایر نهادها باعث می شود که قبل از وقوع جرم به فکر مقابله با آن بیفتیم.