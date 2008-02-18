ژانویه 2008 ؛ سردترین دوره زمین در 20 سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه ترین تحقیقات ناسا نشان می دهد که در ژانویه 2008 گرمای جهانی زمین متوقف شد به طوری که می توان از این ماه به عنوان "ماه سردشدگی جهانی" نام برد.

این اطلاعات نشان می دهد که در ماه ژانویه دمای زمین در نیمکره شمالی به 037/0- درجه و در نیمکره جنوبی به 102/0- درجه نسبت به متوسط دما در سی سال گذشته رسیده بود.

نتایج اطلاعات ناسا و مرکز ملی اطلاعات آب و هوایی آمریکا حاکی از آن است که ژانویه 2008 در شاخص "زمین / اقیانوسی" از سال 1989 سردترین دوره آب و هوایی زمین بوده است.

این سردشدگی در شرایطی اتفاق افتاده است که به نظر می رسد نیمکره زمین در حال گذر از دوره گرم شدگی جهانی است. این در حالی است که بدترین موج سرما در 30 سال گذشته در این ماه نیمی از دنیا را در خود فرو برد.

این سرما از چین و مغولستان تا عراق و پاکستان گسترش یافت و سرمای قطبی "یاکون" کانادا به زیر 50- درجه سانتیگراد رسید.

با یادآوری یکسال قبل یعنی ژانویه 2007 که گرمای غیرطبیعی زمین زمستان را از این سیاره ربود، می توان به شگفتی بیشتر سرمای امسال پی برد.

در حقیقت زمستان گرم سال گذشته موجب شد که در تابستان گذشته بیشترین رقم ذوب یخهای قطبی به ثبت برسد اما با گذشت 6 ماه از این رویداد و با بازگشت سرما در حدود 14 میلیون کیلومتر مربع از نیمکره شمالی زیر یخ فرو رفت.

آژانس فضایی آمریکا در ادامه گزارش خود به بررسی دلایل این تغییر ناگهانی دمای جهانی پرداخته و فرضیه هایی را در این مورد بیان کرده است.

یکی از دلایل مطرح شده، نیروی "نینا" در اقیانوس آرام است. نیروی نینا در حقیقت حداقل دوره فعالیت خورشیدی است که براساس برخی تحقیقات موجب سرد شدن زمین می شود و هوای سرد را از سیبری به طرف مناطق پایین تر به خصوص اروپای غربی پمپاژ می کند.

به گفته محققان ناسا، پدیده نینا در ژانویه 2008 به سطح دوره ای 1999 تا 2001 بازگشته است درحالی که در سالهای 2002 تا 2007 دمای زمین تقریبا در اختیار همزاد این نیرو یعنی "ال نینو" که منجر به گرم شدن زمین می شود، بود.

دانشمندان ناسا در ادامه گزارش خود به این نکته اذعان کردند که هر چند سرد شدن آبهای سطحی در اقیانوس آرام استوایی موجب کاهش دمای جهانی می شود با وجود این نمی تواند تنها فاکتور سردشدن جهانی باشد.

در حقیقت حوادث آتشفشانی مثل فوران آتشفشان "پیناتوبو" در سال 1991 که به دلیل انتشار خاکستر در اتمسفر موجب سردشدگی زمین شد نیز می تواند از دلایل دیگر کاهش دمای سیاره باشد.