نخستین همایش ملی زبان شناسی کتیبه ها برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، از 90 مقاله رسیده به دبیرخانه همایش 24 مقاله در سه حوزه پژوهشی زبان و گویش، زبان های باستانی و کتیبه های کهن و متون و کتیبه های دوران اسلامی در قالب سخنرانی ارایه خواهد شد.

آوای سنگها، بازیافتن گویش های گمشده ایرانی در دوره اسلامی از خلال متون فارسی و عربی، لزوم شناخت فرهنگ و زبان های باستانی ایران باستان، پژوهشی در ترکیب اسناد دوره صفوی، گفتاری پیرامون گویش شناسی ایرانی، بازنگری در کتیبه گودرز در سرپل ذهاب از جمله موضوعاتی است که به ترتیب از سوی استادانی همچون ژاله آموزگار، علی اشرف صادقی، محمد تقی راشد محصل، مژگان اسماعیلی، محمد علی حق شناس، سیروس نصراله زاده در قالب سخنرانی در این همایش ارایه خواهد شد.

همچنین یک پیشنهاد برای رتبه بندی زبانهای درخطرایران، کتیبه رواتک، کتیبه خارک، بررسی و نقد مقایسه ای نقوش هنری در کتیبه های ساسانی، کتیبه های سده نهم هجری قمری و ... از دیگر موضوعاتی است که از سوی دکتر پرمون، دکتر جعفری دهقی، رسول بشاش، دکتر اصغر محمود آبادی، دکتر نیستانی مورد بحث وبررسی قرار خواهد گرفت.

همزمان با برگزاری این همایش آخرین دستاوردهای طرح اطلس ملی زبان کشور به صورت دیجیتالی و نرم افزار خط میخی در قالب لوح فشرده به پژوهشگران و علاقه مندان ارایه خواهد شد.

برپایی نمایشگاهی از آخرین کتاب های منتشر شده در زمینه زبان شناسی، کتیبه و متون از بخش های جانبی این همایش به شمار می رود.