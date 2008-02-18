"ملودی" مقایسه جوانان امروز و دیروز است

جهانگیر جهانگیری که هم اکنون "ملودی" را بر پرده سینماها دارد، به خبرنگار مهر گفت: "در این فیلم سعی کردم به نوعی به جوانان امروز نگاه و آنها را با جوانان دیروز مقایسه کنم. جوانان امروز متاسفانه بخشی از اصالت خود را از دست دادهاند و برخلاف گذشته به بخشهایی مهم از زندگی اهمیت نمیدهند."
نمایی از فیلم "ملودی"
وی در ادامه افزود: "در فیلم "ملودی" سعی کردم در ژانر اجتماعی از طنز موقعیت نیز استفاده کنم. البته نمیتوان این فیلم را کمدی دانست. اما به هر حال نگاهی طنزگونه را در آن دنبال کردیم. موضوع مطرح شده در فیلم معضل جامعه امروز است که متاسفانه گریبانگیر جوانان ما شده است."
جهانگیری با مقایسه "ملودی" و فیلم جدید خود "چشمک" گفت: "این دو فیلم شاید به نوعی با یکدیگر حتی قابل مقایسه نباشند. در فیلم "چشمک" بازیگران حرفهای زیادی به ایفای نقش میپردازند. البته در "ملودی" نیز بازیگران حرفهای حضور دارند، اما به نسبت فیلم جدید من حضور آنها کمتر است."
کارگردان "ملودی" افزود: "به عقیده من "چشمک" در سطحی بالاتر نسبت به فیلم "ملودی" قرار دارد. حضور بازیگران توانا و قصه خوب اثری متفاوت را شکل داده است. "ملودی" یک فیلم سالم است و فکر میکنم با مخاطب خود ارتباط خوبی برقرار کرده است."
وی درباره زمان اکران "ملودی" نیز گفت: "از زمان اکران فیلم راضی نیستم، اما به هر حال این فیلم اگر زودتر و در زمان مناسبتر به نمایش درمیآمد، قطعا فروش بهتری نیز داشت. اما اگر همین زمان را هم از دست میدادیم اصلا مشخص نبود چه زمانی ممکن است فیلم به نمایش درآید."
"ملودی" قصه تقابل بین دو نسل را به تصویر میکشد. نسلی با حفظ معیارها و اعتقادات اجداد و پدران ما در مقابله با پیشرفت تکنولوژی در عصر مدرنیسم. جهانگیری فیلمنامه را بر اساس داستانی از اشرف غلامی نوشته و شهرام حقیقتدوست، ایرج نوذری، لادن طباطبایی، ثریا قاسمی، رضا کرمرضایی، مهدی امینیخواه، محبوبه بیات و ... در آن بازی کردهاند.
دیگر عوامل دستاندرکار تولید این فیلم که با جهانگیری همکاری داشتند عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمود اکبری، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: سیامک خواجهوند، مدیر صدابرداری: مهدی دارابی، طراح صحنه و لباس: افسانه محمدزاده، طراح گریم: غلامرضا جهانمهر، عکس: بهرنگ دزفولیزاده و مدیر تولید: علی برجسته.
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