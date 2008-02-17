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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۸:۵۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

احیای بافت فرسوده 355 شهر ایران در دستور کار وزارت مسکن و شهرسازی

احیای بافت فرسوده 355 شهر ایران در دستور کار وزارت مسکن و شهرسازی

خبرگزاری مهر - گروه استانها: مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران مسکن بهسازی شهری ایران در مورد احیای بافت فرسوده کشور گفت: احیای بافت فرسوده 355 شهر ایران در دستور کار وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای تابعه قرار گرفته است.

ابوالفضل موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون احیای بافت فرسوده در 191 شهر ایران نیز به تصویب هیئت دولت و مرحله اجرایی رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: در 355 شهر ایران، 44 هزار هکتار بافت فرسوده شناسایی شده است که برآورد می شود، حداکثر فضای این بافتها 52 هزار هکتار باشد.

موسوی یادآور شد: دولت برای احیای بافت فرسوده شهرهای ایران در سال جاری، شش هزار میلیارد ریال اعتبار مصوب کرده که این بودجه از محل فروش  اوراق مشارکت تامین می شود.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی بیان داشت: فروش اوراق مشارکت برای احیای بافت فرسوده شهرهای ایران از یازدهم اسفندهم در مراکز استانهایی که طرح مطالعاتی بافتهای فرسوده آن به اتمام رسیده و به مرحله اجرا در آمد از طریق شعب بانک مسکن در مراکز استانها انجام می شود.

موسوی ادامه داد: قانون، دولت را موظف کرده تا با فروش اوراق مشارکت و مشارکت مستقیم مردم در احیای بافت فرسوده، بازسازی و نوسازی بافت فرسوده را در دو برنامه پنج ساله به اتمام برساند.

وی افزود: در صورت مشارکت مردم در احیای بافت فرسوده، دولت می تواند بر اساس برنامه زمانبندی شده نوسازی و بازسازی بافت فرسوده را به اتمام برساند.

کد مطلب 639695

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