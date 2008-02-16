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۲۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۰۹

با شناخت مبانی و اصول انقلاب؛

نسل سومی ها تلاش مستمر برای تحقق آرمانها را وجهه همت قرار دهند

نسل سومی ها تلاش مستمر برای تحقق آرمانها را وجهه همت قرار دهند

دادستان کل کشور گفت: نسل سومی ها با شناخت صحیح مبانی و اصول انقلاب تلاش مستمر برای تحقق آرمانها را وجهه همت خود قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور با حضور در نشست دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان ضمن تشریح فلسفه وجودی و رهاورد انقلاب اسلامی به پرسشهای آنها پاسخ گفت.

وی با اشاره به عمق اعتقادات دینی مردم در جریان نهضت اسلامی اظهار داشت: این دکترین اسلام ولایت و عدالت و عقلانیت بود که با ندای رسای امام مورد اقبال توده ملت قرار گرفت و مردم را در صحنه ها کشانید نه تزهای مرده تاریخی و منقطع از اسلام اصیل.

دادستان کل کشور به جریان شناسی انقلاب اسلامی در کوران انقلاب پرداخته و تاکید کرد: اندیشه امام معیار و میزان جریانات مکتبی در طول نهضت بود و این منطق امام بود که پس از پیروزی انقلاب در قالب جمهوری اسلامی تبلور پیدا کرد و بیش از 98 درصد مردم به آن رای مثبت دادند.

وی به وقایع مرتبط با دولت موقت مهندس بازرگان اشاره کرد و گفت: عدم همگرایی دولت موقت با آرامانهای انقلاب و ناهماهنگی هایی نظیر ملاقات با برژینسکی در الجزایر و تقابل های مربوط به تسخیر لانه جاسوسی باعث شد دولت موقت استعفا داده و از خط انقلاب فاصله بگیرد.

دری نجف آبادی با اشاره به ترفند دشمن در جهت زمین گیر کردن انقلاب ، تصریح کرد: طراحی کودتای نظامی ، تحمیل جنگ های داخلی ، دامن زدن به اختلافات قومی و دینی، سازماندهی و حمایت از منافقین و پیکارها و گروههای منحرف و تندرو و به شهادت رسانیدن ارکان و پایه های انقلاب از جمله این ترفندها بود که بحمدالله علیرغم بغرنج بودن آن هیچیک کارگر نیفتاد و امروز همه ما در جهت صیانت از این رهاورد بزرگ مسئولیت خطیری برگرده داریم.

دادستان کل کشور با اشاره به پیشینه بنی صدر در جریان انقلاب گفت: بنی صدر با کیش شخصیت و وادادگی نسبت به جریانات التقاطی و لیبرالیستی، به اعتماد ملت خیانت کرد و با عدم درایت در اتخاذ تصمیم درست، به جای پیوستن به ملت و موکلین خود، به دامان منافقین پناه برد در این مقطع مجلس اول به عدم کفایت سیاسی وی رای داده و او را عزل نمود.

وی با اشاره به خاطرات خود از مجلس اول شورای اسلامی به بیانات امام پیرامون این مجلس اشاره و افزود: امام می فرمود "این مجلس عصاره فضائل ملت و برخاسته از الله اکبرهای مردم است" و البته در آن مجلس چهره های درخشانی حضور داشتند که بی تردید در آن نقطه عطف تاریخ انقلاب از جمله درخشان ترین مجالس کشور به حساب آمده و ستارگان پرفروغی را به ملت معرفی کرده است و تقدیم بیش از 37 شهید از جمله بارزترین موارد مصحف افتخارات مجلس مزبور می باشد.

وی شهید بهشتی را از جمله درخشان ترین و اثرگذارترین چهره های انقلاب اسلامی دانسته و گفت: آینده نگری و جامع نگری و واقع بینی و تفکر تشکیلاتی و سازماندهی هوشمندانه و روح بلند و متواضع از جمله خصوصیت های شهید بهشتی بود؛ او یکی از مهمترین افراد در تدوین قانون اساسی ، به عنوان بزرگترین رهاورد انقلاب بود که امروز نیز برای جامعه ما فصل الخطاب است و از اندیشه های بدیع و هوشمندانه و امتیازات بی بدیلی برخوردار است. 

کد مطلب 639699

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