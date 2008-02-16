نسل سومی ها تلاش مستمر برای تحقق آرمانها را وجهه همت قرار دهند

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور با حضور در نشست دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان ضمن تشریح فلسفه وجودی و رهاورد انقلاب اسلامی به پرسشهای آنها پاسخ گفت.

وی با اشاره به عمق اعتقادات دینی مردم در جریان نهضت اسلامی اظهار داشت: این دکترین اسلام ولایت و عدالت و عقلانیت بود که با ندای رسای امام مورد اقبال توده ملت قرار گرفت و مردم را در صحنه ها کشانید نه تزهای مرده تاریخی و منقطع از اسلام اصیل.

دادستان کل کشور به جریان شناسی انقلاب اسلامی در کوران انقلاب پرداخته و تاکید کرد: اندیشه امام معیار و میزان جریانات مکتبی در طول نهضت بود و این منطق امام بود که پس از پیروزی انقلاب در قالب جمهوری اسلامی تبلور پیدا کرد و بیش از 98 درصد مردم به آن رای مثبت دادند.

وی به وقایع مرتبط با دولت موقت مهندس بازرگان اشاره کرد و گفت: عدم همگرایی دولت موقت با آرامانهای انقلاب و ناهماهنگی هایی نظیر ملاقات با برژینسکی در الجزایر و تقابل های مربوط به تسخیر لانه جاسوسی باعث شد دولت موقت استعفا داده و از خط انقلاب فاصله بگیرد.

دری نجف آبادی با اشاره به ترفند دشمن در جهت زمین گیر کردن انقلاب ، تصریح کرد: طراحی کودتای نظامی ، تحمیل جنگ های داخلی ، دامن زدن به اختلافات قومی و دینی، سازماندهی و حمایت از منافقین و پیکارها و گروههای منحرف و تندرو و به شهادت رسانیدن ارکان و پایه های انقلاب از جمله این ترفندها بود که بحمدالله علیرغم بغرنج بودن آن هیچیک کارگر نیفتاد و امروز همه ما در جهت صیانت از این رهاورد بزرگ مسئولیت خطیری برگرده داریم.

دادستان کل کشور با اشاره به پیشینه بنی صدر در جریان انقلاب گفت: بنی صدر با کیش شخصیت و وادادگی نسبت به جریانات التقاطی و لیبرالیستی، به اعتماد ملت خیانت کرد و با عدم درایت در اتخاذ تصمیم درست، به جای پیوستن به ملت و موکلین خود، به دامان منافقین پناه برد در این مقطع مجلس اول به عدم کفایت سیاسی وی رای داده و او را عزل نمود.

وی با اشاره به خاطرات خود از مجلس اول شورای اسلامی به بیانات امام پیرامون این مجلس اشاره و افزود: امام می فرمود "این مجلس عصاره فضائل ملت و برخاسته از الله اکبرهای مردم است" و البته در آن مجلس چهره های درخشانی حضور داشتند که بی تردید در آن نقطه عطف تاریخ انقلاب از جمله درخشان ترین مجالس کشور به حساب آمده و ستارگان پرفروغی را به ملت معرفی کرده است و تقدیم بیش از 37 شهید از جمله بارزترین موارد مصحف افتخارات مجلس مزبور می باشد.

وی شهید بهشتی را از جمله درخشان ترین و اثرگذارترین چهره های انقلاب اسلامی دانسته و گفت: آینده نگری و جامع نگری و واقع بینی و تفکر تشکیلاتی و سازماندهی هوشمندانه و روح بلند و متواضع از جمله خصوصیت های شهید بهشتی بود؛ او یکی از مهمترین افراد در تدوین قانون اساسی ، به عنوان بزرگترین رهاورد انقلاب بود که امروز نیز برای جامعه ما فصل الخطاب است و از اندیشه های بدیع و هوشمندانه و امتیازات بی بدیلی برخوردار است.