متولیان فرهنگ باید به اعتماد مردم پاسخ دهند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد حسین صفارهرندی در آیین افتتاح مجتمع فرهنگی و هنری حضرت زهرا(س) شیراز افزود: مردم در شرایطی به محصولات فرهنگی روی آورده اند که آن را عاری از هرگونه مفسده و انحرافات اخلاقی می دانند و در این راستا هنرمندان و مسئولان فرهنگ باید به گونه ای مناسب نسبت به تولید محصولات فرهنگی اقدام کنند.

وی یادآور شد: تا قبل از انقلاب مقوله فرهنگ به صورت متعارف امروزی به طور شایسته ای بین تمام مردم فراگیر نشده بود بلکه مسائلی نظیر تئاتر، کتاب، سینما و موسیقی تنها در اختیار قشر خاصی از جامعه قرار داشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: انقلاب اسلامی در ابتدای امر کاهش فاصله مردم با عرصه فرهنگ و هنر را در دستور کار خود قرار داد.

صفارهرندی بیان داشت: قبل از انقلاب سینماها و دیگر عرصه های فرهنگی به گونه ای ناشایست اسیر انحرافات اخلاقی و برخی از مفاسد شده بودند به همین دلیل نیز مردم حتی از استفاده از تلویزیون در خانه های خود نیز پرهیز می کردند.

وی نمونه بارز این انحرافات اخلاقی را در جشن هنر شیراز دانست و افزود: این جشن به دست رژیم فاسد شاه اداره می شد و در آن عرصه های غیر اخلاقی نمایان بود در چنین شرایطی مردم شیراز به شورش بزرگ و عمومی برای برچیدن این جشن و عرصه های غیر اخلاقی فرهنگ روی آورده که در نهایت نیز به انقلاب و برچیدن بساط رژیم تبدیل شد.

وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی با بیان اینکه انقلاب قبل از ابعاد سیاسی بعد فرهنگی داشته است، بیان داشت: مردمی که در آن زمان در مخالفت با عرصه های منحرف فرهنگی رژیم به سینماها هجوم می بردند امروز از محصولات فرهنگی انقلاب استقبال می کنند و این استقبال از سوی مردم مومن و متدین به گونه ای صورت گرفته که گویی استفاده از آن واجب یا مستحب است.

صفار هرندی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی که مردم به محصولات فرهنگی و هنری انقلاب اعتماد دارند باید مسئولان و هنرمندان فرهنگ نیز پاسخ مناسبی به این اعتماد و امید بدهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تکمیل برخی از پروژه های نیمه تمام فرهنگی توسط دولت طی مدت اخیر، عنوان کرد: در سطح کشور پروژه هایی وجود داشت که از سال 62 تاکنون به اتمام نرسیده بود اما دولت طی مدت اخیر اقدامات خوبی برای تکمیل و افتتاح آنها انجام داده است.

صفار هرندی افزود: عده ای انقلاب را با این ادعا که نمی تواند پروژه هایی را که تعریف کرده به اتمام برساند مورد اتهام قرار داده بودند اما دولت در حال حاضر با تکمیل و بهره برداری از این دسته از پروژه ها اتهامات وارده به انقلاب را رفع کرد.

وی همچنین نسبت به تامین اعتبار برای تکمیل تجهیزات برخی از مجتمع های فرهنگی استان فارس نیز اعلام مساعدت کرد.

وزیر فرهنگ امروز 11 پروژه فرهنگی استان فارس را افتتاح می کند.