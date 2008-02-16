شیرازه تیم ما با یک گل به هم می ریزد / در استقلال عملکرد خوبی داشته ام

بیژن کوشکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: همه تیم های مقابل استقلال خوب ظاهر می شوند. تمام هدف تیمها این است که با انجام بازی بسته مقابل استقلال به حداقل امتیاز برسند. آنها با تمام وجود دفاع می کنند و با استفاده از ضد حملات به نتیجه مورد نظر خود دست می یابند.

وی با اشاره به دیدارهای اخیر استقلال مقابل مس کرمان و پاس تهران اظهارداشت: این دو تیم با تمام توان دفاع می کردند و روی دو ضربه ایستگاهی به گل رسیدند، وقتی تیم ما فقط حمله می کند و تمرکز لازم را در خط دفاع ندارد، گلزنی برای حریف آسان تر می شود. تمام تیمها مقابل استقلال چنین تاکتیکی به کار می گیرند و باید راهی برای مقابله با این شیوه بازی پیدا کنیم.

مدافع تیم فوتبال استقلال خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین مشکلات ما بی صبری و کم حوصلگی بازیکنان پس از دریافت گل است. متاسفانه بازیکنان استقلال زمانی که گل می خورند صبر ندارند و بی مهابا حمله می کنند . در بازی مقابل مس کرمان هم، تیم ما در دقیقه 10 گل خورد و 80 دقیقه زمان برای جبران داشتیم اما نتوانستیم از این زمان بهره لازم را ببریم.

کوشکی افزود: یکی از تیمهای لیگ برتری هستیم که زمان زیادی برای کارهای تاکتیکی می گذاریم اما در زمان بازی با یک گل شیرازه تیمی ما از هم می پاشد. قطعا راه حلی برای این مشکل وجود دارد که باید در بازیهای آتی آن را به کار ببندیم.

وی که در بازیهای اخیر تیم فوتبال استقلال تهران یکی از نفرات ثابت بوده است، در خصوص علمکرد خود در این تیم گفت: فکر می کنم به جز بازی مقابل مس کرمان در سایر بازیها توانستم حداقل در حد واندازه خود ظاهر شود. این حرف من نیست، چیزی که مربیان می گویند.

مدافع تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که چرا در بازی مقابل مس کرمان نتوانست توانایی های خود را به نمایش بگذارد، گفت: در آن بازی تمام بازیکنان از شرایط ایده ال و آرمانی به دور بودند. کل تیم حالت خوبی نداشت و نمی توان یک یا دو بازیکن را متمایز از سایر بازیکنان دانست.

کوشکی همچنین در خصوص بازی مقابل شیرین فراز گفت: این تیم کرمانشاهی یکی از تیمهای قعرنشین جدول رده بندی لیگ برتر است که برای نخستین بار در مسابقات لیگ برتر حضور یافته است. نمی توانیم مقابل این تیم خود را از پیش برنده بدانیم چون در همین فصل مقابل تیمهای قعرنشین هم گاهی به بن بست خورده ایم.