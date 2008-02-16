اخبار کوتاه فرهنگسراها

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره که به مدت 16 جلسه در ساختمان فدک فرهنگسرا برگزار می شود حسین معززی نیا منتقد و تحلیلگر سینما به بررسی مسائلی چون "چگونگی ساخته شدن مشهورترین فیلم‌های تاریخ سینما"، "نحوه ظهور صنعت سینما و فیلمسازان بزرگ"، "بررسی سینمای جهان از سال 1952 تاکنون" و "بررسی مکاتب و ژانرهای مهم سینما" می پردازد.

علاقمندان برای ثبت نام می‌توانند به کانون فیلم فرهنگسرای خانواده واقع در نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان مراجعه کنند یا با شماره تلفن 77813802 تماس بگیرند.

ـ نمایشگاه نقاشی پروین جعفریان از فردا 28 بهمن تا هشتم اسفند ساعت 9 تا 18 در نگارخانه فرهنگسرای خانواده برپاست. این نمایشگاه شامل 30 اثر به سبک رئالیسم و تکنیک رنگ و روغن است.

ـ دوره جدید کلاس‌های آموزشی خانه فرهنگ حوراء برگزار می‌شود. بانوان علاقمند می‌توانند برای ثبت نام در کلاس‌های سفره آرایی، آشپزی، شیرینی‌پزی، دکوراسیون منزل، طراحی لباس، زبان و فوریت‌های پزشکی به سیدخندان، خیابان جلفا، کاویان غربی، بوستان بهشت مادران مراجعه کنند یا با شماره‌های 22890899 و 22886044 تماس بگیرند.

ـ نمایشگاه عکس امیرعلی چیت‌ساز با عنوان "چهارفصل" از 23 تا 30 بهمن ساعت 9 تا 19 در نگارخانه سه فرهنگسرای هنر برپاست. این نمایشگاه شامل 25 قطعه عکس در ابعاد 50*50 با موضوع طبیعت و تکنیک دیجیتال و نماهایی از طبیعت زیبا شمال است. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 20-22872818 تماس بگیرند.

ـ نمایشگاه خط رباب وثوق از اول تا هشتم اسفند ساعت 9 تا 19 در نگارخانه شماره یک فرهنگسرای ملل برگزار می شود. این نمایشگاه شامل 25 تابلوی نفیس خط نستعلیق و شکسته نستعلیق به سبک قدما و نقاشیخط است.

همچنین نمایشگاه نقاشی ناهید صالحی نیا در همین زمان در نگارخانه شماره دو فرهنگسرا برگزار می شود. این نمایشگاه شامل 25 تابلو نقاشی با تکنیک رنگ و روغن و به سبک رئال است. علاقمندان می‌توانند برای بازدید از این دو نمایشگاه به بزرگراه آیت‌الله صدر، خیابان قیطریه، بوستان قیطریه مراجعه کنند یا با شماره تلفن 22671718 تماس بگیرند.

ـ نمایشگاه گروهی نقاشی شیرین اتحادیه، بابک اطمینانی، بهرام دبیری و رعنا فرنود از 26 بهمن تا 16 اسفند ساعت 16 تا 20 در نگارخانه خاک برپاست. علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند به خیابان شریعتی، دوراهی قلهک، خیابان بصیری، کوچه ژیلا مراجعه کنند یا با شماره تلفن 22605465 تماس بگیرند.