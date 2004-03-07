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۱۷ اسفند ۱۳۸۲، ۱۵:۱۸

" حسين پارسايي " در گفت و گو با " مهر ":

نمايش " غريبه شام " نيازي به حضور من ندارد !

نمايش " غريبه شام " چهار سال است كه به صورت مداوم اجرا مي رود و بعد از اين مدت ديگر نيازي به حضور من ندارد.

" حسين پارسايي " كارگردان تئاتر، در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر "، در جواب اين سئوال كه اجراي هم زمان دو نمايش از شما در قم و تهران، خللي به كارتان وارد نمي كند؟ ضمن بيان مطلب بالا ادامه داد: من تمام تلاشم را صرف اجراي نمايش " سراب " كرده ام و اميدوارم كه بتوانم از روز پنج شنبه اجراي نمايش " سراب " را آغاز كنم.

وي در پاسخ به اين سئوال كه در نبود شما كارها در قم چگونه انجام مي شود گفت: در آنجا دستيارم همه كارها را انجام مي دهد و اصلا نيازي به حضور من در قم نيست!
وي در مورد تفاوت اين دو نمايش گفت: نمايش " غريبه شام " يك نمايش تعليمي در زمينه مسائل مذهبي است، ولي ما سعي كرديم در نمايش " سراب " نگاه تازه اي به مسائل مذهبي و به خصوص مسئله عاشورا داشته باشيم.
لازم به ذكر است كه نمايش " سراب " به كارگرداني " حسين پارسايي " از روز پنج شنبه 21 اسفند  ماه كار خود در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر آغاز مي كند و اين در حالي است كه نمايش " غريبه شام " به كارگرداني وي از روز يك شنبه 24 اسفندماه در مجموعه نور شهر قم به روي صحنه مي رود.

کد مطلب 63978

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