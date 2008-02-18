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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۳۶

"نامه فلسفه" منتشر شد

"نامه فلسفه" منتشر شد

جدیدترین شماره "نامه فلسفه" با سردبیری دکتر موسی دیباج در 220 صفحه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سخن سردبیر این شماره از نشریه "نامه فلسفه" آمده است: فلسفه کسب دانش از طریق مهارت و قدرت نیست، فن و هنری نیست که به ساخت شی‌ء یا کالا و نمایش آن معطوف باشد. فلسفه هنر نیست گرچه برای هر هنر یکایک فلسفه‌ای خاص باشد و کسب هنر نیز نیست با آنکه در کسب هنر حکمتها و فضیلتهای بنهفته است.

در این جریده این مقالات را می‌توان مشاهده کرد: مکان و مکانیت فلسفی: آیا مکان جوهر است؟/ سید موسی دیباج، آداب و عقاید فیثاغورسیان/ محمد صال مصلحیان، سقراط تاریخی و سقراط افلاطونی/ قدیر نصری، سقراط که بود؟ سی.جی.فوگل و سینا رویایی، شناخت شناسی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی/ مرتضی یوسفی راد، نفس از دیدگاه شیخ اشراق با توجه به کتاب هیاکل النور/ علی رضا کریمی نیسیانی.

تأملی در تأملات دکارت/ محمد بقایی ماکان، برداشتهای مارکس از ایدئولوژی/ مجید مددی، فلسفه آلمان و ماکس وبر/ رامین وصلی، نسبت حقیقت و آزاد در تفکر هیدگر/ بیژن عبدالکریمی، درباره نسبت زبان شناسی و نشانه شناسی/ محمد رضا احمد خانی، کتابشناسی فارسی رنه دکارت/ سید ابراهیم اشک شیرین از دیگر مقالات این فصلنامه هستند.  

کد مطلب 639790

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