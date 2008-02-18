"نامه فلسفه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در سخن سردبیر این شماره از نشریه "نامه فلسفه" آمده است: فلسفه کسب دانش از طریق مهارت و قدرت نیست، فن و هنری نیست که به ساخت شی‌ء یا کالا و نمایش آن معطوف باشد. فلسفه هنر نیست گرچه برای هر هنر یکایک فلسفه‌ای خاص باشد و کسب هنر نیز نیست با آنکه در کسب هنر حکمتها و فضیلتهای بنهفته است.

در این جریده این مقالات را می‌توان مشاهده کرد: مکان و مکانیت فلسفی: آیا مکان جوهر است؟/ سید موسی دیباج، آداب و عقاید فیثاغورسیان/ محمد صال مصلحیان، سقراط تاریخی و سقراط افلاطونی/ قدیر نصری، سقراط که بود؟ سی.جی.فوگل و سینا رویایی، شناخت شناسی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی/ مرتضی یوسفی راد، نفس از دیدگاه شیخ اشراق با توجه به کتاب هیاکل النور/ علی رضا کریمی نیسیانی.

تأملی در تأملات دکارت/ محمد بقایی ماکان، برداشتهای مارکس از ایدئولوژی/ مجید مددی، فلسفه آلمان و ماکس وبر/ رامین وصلی، نسبت حقیقت و آزاد در تفکر هیدگر/ بیژن عبدالکریمی، درباره نسبت زبان شناسی و نشانه شناسی/ محمد رضا احمد خانی، کتابشناسی فارسی رنه دکارت/ سید ابراهیم اشک شیرین از دیگر مقالات این فصلنامه هستند.