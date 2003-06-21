آمريكا آرايش ناوگان دريايي خود را در شبه جزيره كره تغيير مي دهد

به گزارش خبرگزاري رويترامروز شنبه يك روزنامه ژاپني اعلام كرد درپي تهديدهاي كره شمالي نيروي دريايي آمريكا پايگاه شناسايي ناوگان دريايي خود در اقيانوس آرام را از هاوايي به ژاپن منتقل مي كند.

روزنامه مي انچي شيمبون به نقل از منابع آمريكايي و ژاپني نوشت اين جايجايي طراحي شده بخشي از انتقال نيروهاي نظامي واشنگتن در سراسر جهان است و افزود: قراراست كه پايگاه مذكور مركز اطلاعاتي در آسيا باشد. نقل وانتقال به پايگاه مي ساوا در شمال آموري كه در حال حاضر در دست نيروهاي نظامي امريكا است نيز تا پاييز انجام خواهد گرفت. اين پايگاه براي جمع آوري اطلاعات درباره برنامه موشكهاي بالستيك كره شمالي و جمع آوري اطلاعات درباره حركت زير دريايي هايي كه در اقيانوس آرام و هند فعاليت دارند مورد استفاده قرار مي گيرد.

روزنامه مي انچي نوشت كره شمالي در آگوست 1988 با پرتاب موشك بالستيك " تااپودانگ " كه از فراز ژاپن گذشت مقامات اين كشور رامتعجب كرد .

با اين حال توكيو روز جمعه گفت آنها هيچ مدرك محكمي را براي تاييد گزارش اين روزنامه كه كره شمالي داراي كلاهك هاي هسته اي و موشكهاي بالستيك براي حمله به ژاپن است در دست ندارند.