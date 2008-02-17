به گزارش خبرنگار مهر، آنچه در قالب اخبار "جامعه امروز" منتشر می شود، مهم ترین برنامه هایی است که امروز در حوزه های مختلف اجتماعی برگزار می گردد.

نشست خبری معاون دادسرای انتظامی

معاون دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات، ساعت 10 صبح امروز در محل کاخ دادگستری به سئوالات خبرنگاران پاسخ می هد.

کاخ دادگستری در میدان ارک واقع شده است.

گردهمایی مدیران کل دفاتر امور روستایی

دومین جشنواره طرحهای برگزیده روستایی با حضور مصطفی پورمحمدی وزیر کشور و سیدمهدی هاشمی معاون هماهنگی و امور عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، ساعت 8 و 30 دقیقه امروز در سالن اجتماعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور واقع در خیابان کارگر شمالی - بالاتر از بلوار کشاورز - روبروی پارک لاله - نبش کوچه میر شماره 224 برگزار می شود.

در این برنامه مدیران کل دفاتر امور روستایی استانداریها، دهیاران برگزیده کشور و تنی چند از پژوهشگران و کارشناسان امور روستایی نیز حضور دارند.

نشست خبری ایدز و اعتیاد

دومین کنفرانس رسانه های گروهی در زمینه ایدز و اعتیاد، ساعت 10 و 30 دقیقه امروز در سالن اجتماعات مرکز درمانی بیماران خاص که در ابتدای خیابان استاد نجات اللهی واقع شده است، برگزار می شود.

در این نشست خبری، دبیر این کنفرانس به سئوالات خبرنگاران در زمینه ایدز و اعتیاد پاسخ می دهد.

مصاحبه مطبوعاتی معاون شهردار تهران

دکتر محمدحسین پورزرندی، معاون مالی و اداری شهرداری تهران طی یک نشست خبری، برنامه ها و اقدامات این معاونت را برای رسانه ها تشریح خواهد کرد.

این مصاحبه ساعت 13 امروز در ساختمان مرکزی شهرداری تهران واقع در خیابان بهشت برگزار خواهد شد.

آموزش آمادگی های قبل از ازدواج

آموزش رایگان آمادگی ها و مهارت های پیش از ازدواج در قالب همایش کارگاهی با عنوان چگونه می توانیم ازدواجی موفق داشته باشیم؟، ویژه دختران برگزار می شود.

در این برنامه که میزبان آن فرهنگسرای تفکر است، کارشناسان روانشناسی خانواده در قالب برگزاری کارگاه آموزشی، به پرسش های حاضرین پاسخ خواهند داد.

این برنامه از ساعت 9 صبح امروز به مدت 2 ساعت برگزار می شود و محل آن کانون اصلاح و تربیت به نشانی شهرزیبا- میدان الغدیر است.

مسابقات ورزشی مدارس شاهد

افتتاحیه مسابقات ورزشی مدارس شاهد و ایثارگران شهرستانهای استان تهران از ساعت 9 و 30 دقیقه در مجموعه ورزشی شهید ثمری واقع در شهرستان ملارد برگزار می شود.

برگزاری همایش اختلال استرس پس از حادثه

همایش "اختلال استرس پس از حادثه" ، به همت بسیج جامعه پزشکی برگزار می شود.

در این همایش 350 نفر از اساتید و روسای دانشگاههای علوم پزشکی حضور دارند و مکان برگزاری آن نیز در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی است.

مکان دانشگاه علوم بهزیستی ، اوین - بلوار دانشجو- خ کودکیار است.