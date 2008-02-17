کمیته تغییر کتب درسی در آموزش و پرورش تشکیل نشده است

حجت الاسلام علی ذوعلم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تغییر کتب درسی با تفکیک جنسیت در حد یک پیشنهاد بوده است، افزود : سرپرست وزارت آموزش و پرورش این موضوع را جزء مواردی که باید انجام شود مطرح کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که علی احمدی عنوان کرده است که کمیته بررسی تغییر کتب درسی تشکیل شده و در حال بررسی موضوع می باشد، اظهار داشت : بنده در جریان نیستم ، شاید بخشنامه تشکیل کمیته ابلاغ شده و به دست ما نرسیده است و یا شاید بعدا دستور تشکیل آن را به ما اعلام کنند.

مدیر کل برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی دوره عمومی و نظری آموزش و پرورش ادامه داد : تغییر محتوای کتب درسی یک فرآیند درازمدت و تعریف شده است و به شکلی نیست که بتوان یکباره کتابها را تغییر داد.