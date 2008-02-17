مسلمانان بریتانیا در پی تساوی حقوق شهروندی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای مسلمانان بریتانیا، جامعه مسلمان بریتانیا اعلام کرد که تنوع قومیتها، فرهنگها و مکاتب فکری در میان مسلمانان به تقویت جامعه اسلامی منتهی می شود. ما اعتقاد داریم دین ما به همراه ادیان دیگر می تواند در جهت خیر جامعه کاربرد داشته باشد.

در ادامه این بیانیه آمده است: به عنوان مسلمانان بریتانیایی اعتقاد خود را به ارزشهای انصاف و قانون در بریتانیا تصریح کرده و میان آنها با اصول اسلام که ارزشهای بنیادی آن دنبال کردن عدالت اجتماعی است منافاتی نمی بینیم.

شورای مسلمانان بریتانیا با تأکید بر دیدگاه اسقف اعظم کانتربری که در توضیح حمایت خود از تصویب برخی از ابعاد قانون شریعت اسلام ارائه کرده بود یادآور شدند که ما خواستار نظامهای قضایی دوگانه نیستیم و نمی خواهیم شیوه زندگی خود را بر دیگران تحمیل کنیم اما انتظار داریم گفتمان منصفانه ای بدون جنجال در اینباره صورت گیرد.

اما با تمام این اوصاف رهبران و نهادهای اسلامی به واسطه رسانه ها و مقامات سیاسی تاریک جلوه داده می شوند و دین و جامعه ما به حاشیه رانده می شوند، ما قاطعانه تصمیم گرفته تلاشهای خود را افزایش دهیم و برای خیر مشترک تلاش کرده تا ثابت کنیم ما نیز با سایر شهروندان کشور برابر هستیم.

این شورا از تمام مسلمانان بریتانیا خواسته ارتباطهای مؤثری را با دوستان غیر مسلمان و همسایگان خود برقرار کرده و مسئولیتهای خود را تداعی کنند.

