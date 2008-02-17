خرمشاهی در گفتگو با مهر : قرآن را باید با استفاده از منابع قرآنی ترجمه کرد

بهاء الدین خرمشاهی محقق، پژوهشگر و مترجم قرآن در گفتگو با خبرنگار مهر بزرگترین معضل ترجمه قرآن را فهم آن دانست و اظهار داشت: بیش از 100 مورد دشوار در قرآن کریم وجود دارد.

وی معضل بعدی را مربوط به زبان قرآن دانست و با اشاره به اینکه زبان قرآن، عربی ویژه ای است، تصریح کرد: مردم عرب زبان کمی کمتر از ما در فهم قرآن مشکل دارند، به طوری که یک عرب از یک ایرانی خیلی جلوتر نیست، چرا که قرآن را باید با خود قرآن و مراجع قرآنی فهمید. کسی که عربی بداند تنها 5 درصد به او کمک می کند.

خرمشاهی با اشاره به سخنی از استاد مطهری افزود: "عربی زبان یک کتاب است آن هم قرآن". بنابراین این کتاب، وحی مطلق است که انواع تحولات اعم از واژگانی، معناشناختی و آوایی در قرآن به وجود آمده که نیازمند علوم زبانی و واژگان نویسی و علوم دیگر دارد.

این محقق و پژوهشگر با تأکید بر اینکه قرآن را باید با منابع قرآنی شناخت، یادآور شد: پیامبر اسلام خود معنی برخی از کلمات قرآنی را آورده که سیوطی آن را جمع آوری کرده است. سپس حضرت علی (ع) در نهج البلاغه اشاراتی اندک به کلمات دارد. و بعد عموی امیرالمؤمنین و حضرت محمد (ص) به نام ابن عباس تفسیری را شامل 250 واژه قرآنی نوشت و پس از او مجاهد شاگرد ابن عباس این کار را ادامه داد.

بهاء الدین خرمشاهی با اشاره به اینکه هر چه منابع قرآنی کهن تر باشند، بهتر است و تحولات جدید در قرآن خدشه وارد می کنند، گفت: هر چه منابع ما به زمان وحی قرآن نزدیکتر باشند، انس با واژه های قرآنی و با خود قرآن بیشتر می شود. یعنی فهم قرآن با خود قرآن. به طوری که ما 25 مشکل عظیم را با خود قرآن حل کرده ایم که آشنایی با قرآن پژوهشی و دانستن عربی قرآنی که با عربی فصیح متفاوت است، ضروری به نظر می رسد.

وی در ادامه با اشاره به تحولات زبان با گذشت زمان، اظهار داشت: زبان ما تنها با گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی تغییر کرده است، چطور با گذشت 1400 سال زبان عربی ثابت مانده است؟ اما باید قرآن را به نثری درست و سنجیده مانند نثر دانشگاهی، نثر سخنرانیها، نثر دانشنامه ها که نثر معیار است، ترجمه کرد.

این مترجم قرآن در ادامه گفت: برخی افراد ترجمه عربی را از قرآن شروع می کنند که این بسیار اشتباه است و باید شخص بیش از 10 اثر ترجمه کرده و با فنون ترجمه آشنا باشد، سپس به ترجمه قرآن اقدام کند. اگر چه در کنار ترجمه باید با علوم دیگر نیز آشنا باشد تا قرآن دقیق، شیوا، صحیح و امروزی ترجمه شود.

این پژوهشگر با قید بلاتشبیه به مقایسه اشعار حافظ و قرآن پرداخت و تصریح کرد: حافظ که به زبان فارسی غزل گفته شرحهای متعددی بر آن نوشته اند. اما امروز برای قرآن با وجود شرحهای متعدد باز هم در برخی موارد اختلافهای بسیاری جود دارد. بنابراین آشنایی با تفسیرهای مختلف چون طبری، طبرسی، میبدی و طباطبایی ضروری است. به ویژه تفسیر طباطبایی که استاد مطهری می گوید " پس از 800 سال تفسیری به عظمت المیزان علامه طباطبایی نوشته نشده است".