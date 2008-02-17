به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیسیسکو، سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) در پی راه اندازی دایرة المعارف الکترونیکی ابن خلدون از آن حمایتهای مالی خواهد کرد.

در این طرح آیسیسکو و شورای همبستگی تونس مشارکت می کنند تا ابن خلدون را به جهانیان معرفی کنند.

این طرح شامل بررسی دیجیتالی کتاب " معرفی ابن خلدون؛ سفرهای او به شرق و غرب" می باشد که برای نخستین بار زندگینامه او از سوی استاد محمد بن تاوبت طنجی درسال 1952 تألیف و از سوی کمیته تألیف، ترجمه و نشر قاهره در مصر منتشر شد.

طرح فوق امکان بررسی و استفاده از شخصیتهای مرتبط با زندگی و اندیشه ابن خلدون را فراهم می کند. یک کتابخانه مجازی نیز شامل مقالات و تحقیقاتی که درباره ابن خلدون به زبانهای مختلف جهان منتشر شده است، نیز به این طرح ضمیمه خواهد شد.

عبدالرحمان بن محمد بن خلدون در سال 732 هـجری قمری ( 1332 میلادی) در تونس و در خانواده ‌ای اندلسی متولد شد. تحصیلات ابن ‌خلدون در رشته علوم دینی و فلسفی و نوشته‌ های او درباره این علوم بود. وی به کشورهای مختلفی چون سوریه و مصر سفر کرد. وی در سیاست، جامعه شناسی، انسان شناسی، تاریخ، فقه و فلسفه تبحر داشت. ابن خلدون در سال 808 هجری قمری ( 1406 میلادی) در قاهره درگذشت.

کتابهای بسیاری از او باقی مانده است که کتاب او با نام "مقدمه ابن خلدون" در ایران شهرت دارد و توسط محمد پروین گنابادی به فارسی ترجمه شده ‌است.