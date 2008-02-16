اعتراض مدارس فرانسه به گنجاندن هولوکاست در کتاب های درسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، بیشتر واحدهای آموزشی فرانسه نسبت به تلاش "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور این کشور برای گنجاندن دروسی مربوط به هولوکاست در برنامه آموزشی مدارس معترض اند.

این واحدهای آموزشی معتقدند گنجاندن چنین دروسی تاثیر روحی بدی روی کودکان فرانسوی خواهد گذاشت .

اعضای پارلمان فرانسه هم این تلاش سارکوزی را دخالت دادن احساسات شخصی و بر هم زدن برنامه ملی آموزشی این کشور ارزیابی کردند.

سارکوزی اخیرا در سخنرانی خود در جمع یهودیان فرانسه از گنجاندن آنچه وی آنرا زندگینامه کودکان فرانسوی یهودی کشته شده در جنگ جهانی دوم خواند در کتاب های درسی این کشور از سال آینده خبر داد.