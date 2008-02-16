  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۲۱

اعتراض مدارس فرانسه به گنجاندن هولوکاست در کتاب های درسی

واحدهای آموزشی در فرانسه با ضد آموزشی خواندن مطالب مربوط به افسانه هولوکاست به تلاش رئیس جمهور این کشور برای گنجاندن چنین مطالبی در کتاب های درسی اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، بیشتر واحدهای آموزشی فرانسه نسبت به تلاش "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور این کشور برای گنجاندن دروسی مربوط به هولوکاست در برنامه آموزشی مدارس معترض اند.

این واحدهای آموزشی معتقدند گنجاندن چنین دروسی تاثیر روحی بدی روی کودکان فرانسوی خواهد گذاشت .

اعضای پارلمان فرانسه هم این تلاش سارکوزی را دخالت دادن احساسات شخصی و بر هم زدن برنامه ملی آموزشی این کشور ارزیابی کردند.

سارکوزی اخیرا در سخنرانی خود در جمع یهودیان فرانسه از گنجاندن آنچه وی آنرا زندگینامه کودکان فرانسوی یهودی کشته شده در جنگ جهانی دوم خواند در کتاب های درسی این کشور از سال آینده خبر داد.

 

کد مطلب 639861

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه