مرحله اول مسابقه حفظ خطبه حضرت زهرا (س) طلاب پایان یافت

دبیر ستاد فرهنگی حوزه های علمیه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : با پایان یافتن تصحیح اوراق امتحان، مرحله اول داوری مسابقه حفظ خطبه حضرت زهرا(س) برگزیدگان این مسابقه مشخص شدند. نتایج نشانگر آن است که بیش از 300 نفر نمره بیش از 90 از 100 را کسب کرده اند.

حجت الاسلام همتیان افزود: با توجه به تعداد زیاد کسانی که امتیاز مطلوب را کسب کرده اند دو پیشنهاد به ستاد مسابقات رسیده است. در پیشنهاد اول از میان برگزیدگان مسابقه براساس قرعه، برندگان جوایز نفیس معرفی شوند که در صورت تایید این پیشنهاد اسامی نهایی پذیرفته شدگان هفته آخر اسفند اعلام خواهد شد.

وی افزود: در پیشنهاد دوم نیز مرحله دوم مسابقه برنامه ریزی خواهد شد تا برندگان نهایی مشخص شوند. در این صورت اعلام اسامی پذیرفته شدگان با تاخیر مواجه خواهد شد.