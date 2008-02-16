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۲۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۹:۰۵

استقلال شهرداری انزلی با شکست فجر منطقه دو تهران صدرنشین باقی ماند

استقلال شهرداری انزلی با شکست فجر منطقه دو تهران صدرنشین باقی ماند

رشت - خبرگزاری مهر: تیم استقلال شهرداری انزلی عصر شنبه در هفته دوازدهم رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال کشور توانست مهمان خود فجر منطقه دو تهران را با نتیجه دو بر یک شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این دیدار که در زمین نامساعد ورزشگاه تختی انزلی برگزارشد "سعید رمضانی" و "بیژن حسینی" برای استقلال شهرداری انزلی گلزنی کردند.

هم اکنون این تیم با 24 امتیاز و یک بازی کمتر در صدر گروه دوم قرار دارد.

دیگر نماینده گیلان در این گروه یعنی تیم سپیدرود رشت امروز در خرم آباد مقابل افلاک این شهر به تساوی بدون گل دست یافت و با 15 امتیاز در مکان هفتم جایی گرفت.

همچنین تیم شهرداری لنگرود نیز یکی دیگر از نمایندگان استان که در گروه اول این رقابتها حضور دارد، علی رغم کسب تساوی بدون گل مقابل استقلال جنوب تهران اما همچنان با 23 امتیاز صدرنشین گروه اول است.

کد مطلب 639876

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