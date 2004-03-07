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۱۷ اسفند ۱۳۸۲، ۱۴:۵۷

در 11 ماهه گذشته

صادرات چمداني 29 درصد كاهش يافت

در 11 ماهه سال جاري 4/42 ميليون دلار كالا به صورت تجارت چمداني از طريق گمركات مرزي به كشورهاي آسياي ميانه صادر شد كه اين ميزان صادرات 1/29 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاري مهر، صادرات چمداني از طريق گمركات مرزي در 11 ماهه امسال معادل 8/. درصد از صادرات كل كشور را شامل شد.
دراين مدت بيشترين ميزان تجارت چمداني از گمرك سرخس بوده كه 8/9 ميليون دلار ازحجم كل تجارت چمداني را به خود اختصاص داد و پس از آن گمرك آستارا با 7/8 ميليون دلار و گمرك جلفا (پل چوبي) با 8/7 ميليوندلار در رده هاي بعدي قرار گرفتند.
بر اساس اين گزارش در 11 ماهه امسال تجارت چمداني از گمركات سرو ، بندر انزلي ، لطف آباد ، نوردوز و پلدشت از افزايش چشمگيري نسبت به سال قبل برخوردار بود.

 

کد مطلب 63990

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