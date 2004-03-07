صادرات چمداني 29 درصد كاهش يافت

به گزارش خبرگزاري مهر، صادرات چمداني از طريق گمركات مرزي در 11 ماهه امسال معادل 8/. درصد از صادرات كل كشور را شامل شد.

دراين مدت بيشترين ميزان تجارت چمداني از گمرك سرخس بوده كه 8/9 ميليون دلار ازحجم كل تجارت چمداني را به خود اختصاص داد و پس از آن گمرك آستارا با 7/8 ميليون دلار و گمرك جلفا (پل چوبي) با 8/7 ميليوندلار در رده هاي بعدي قرار گرفتند.

بر اساس اين گزارش در 11 ماهه امسال تجارت چمداني از گمركات سرو ، بندر انزلي ، لطف آباد ، نوردوز و پلدشت از افزايش چشمگيري نسبت به سال قبل برخوردار بود.