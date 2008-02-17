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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۰۸

مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله مجتهدی سوم اسفند برگزار می شود

مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله مجتهدی سوم اسفند برگزار می شود

مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله مجتهدی سوم اسفندماه در حوزه علمیه وی برگزار می شود.

مدیر حوزه علمیه آیت الله مجتهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این مراسم سوم اسفند بعد از نماز مغرب و عشا در محل حوزه علمیه با حضور اساتید، طلاب ، شاگردان  و دیگر علاقمندان برگزار می شود.

حجت الاسلام دکتر نصیری افزود: مراسم روضه خوانی هفتگی که سالهای متوالی عصر روزهای پنج شنبه در حسینیه ایشان برگزار می شود، همچنان ادامه دارد و این مراسم هر هفته از ساعت 16 تا نماز مغرب و عشا برگزار می شود.

وی افزود: مراسم عزاداری روز اربعین سالار شهیدان، رحلت رسول اکرم (ص)  و شهادت امام حسن عسکری (ع) در 28 ماه صفر و شهادت امام رضا (ع) در آخرین روز این ماه نیز همانند سالهای قبل از ساعت 10 صبح در حوزه علمیه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 639903

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