مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله مجتهدی سوم اسفند برگزار می شود

مدیر حوزه علمیه آیت الله مجتهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این مراسم سوم اسفند بعد از نماز مغرب و عشا در محل حوزه علمیه با حضور اساتید، طلاب ، شاگردان و دیگر علاقمندان برگزار می شود.

حجت الاسلام دکتر نصیری افزود: مراسم روضه خوانی هفتگی که سالهای متوالی عصر روزهای پنج شنبه در حسینیه ایشان برگزار می شود، همچنان ادامه دارد و این مراسم هر هفته از ساعت 16 تا نماز مغرب و عشا برگزار می شود.

وی افزود: مراسم عزاداری روز اربعین سالار شهیدان، رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن عسکری (ع) در 28 ماه صفر و شهادت امام رضا (ع) در آخرین روز این ماه نیز همانند سالهای قبل از ساعت 10 صبح در حوزه علمیه برگزار خواهد شد.