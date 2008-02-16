خرس طلایی جشنواره فیلم برلین به برزیل رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه جشنواره برلین ساعاتی پیش در قصر برلیناله برلین برگزار شد و "یگان ویژه" جایزه فیلم برگزیده جشنواره امسال را برد. این در حالی است که پیش از این دو فیلم "خون بپا میشود" ساخته پل تامس اندرسن و "بیغم" مایک لی فیلمساز صاحبنام بریتانیایی به عنوان بختهای اصلی جایزه خرس طلای جشنواره 58 یاد میشد.
کارگردان و تهیهکننده "یگان ویژه" پس از دریافت خرس طلا
جایزه خرس نقرهای بهترین بازیگر مرد از آن رضا ناجی بازیگر فیلم "آواز گنجشکها" به کارگردانی مجید مجیدی شد. او در این فیلم نقش کارگر یک مزرعه پرورش شترمرغ را بازی میکند که کار خود را از دست میدهد و تلاش او برای کار کردن در شهر او را بیشتر به دردسر میاندازد.
ناجی پس از دریافت جایزه خود گفت: "دوست دارم از برلینیها تشکر کنم که عاشق هنرند. این جایزه را به کشورم که دوستش دارم تقدیم میکنم و به سینمای ایران." فیلم سینمایی "آواز گنجشکها" یکی از 21 فیلم شرکتکننده در بخش مسابقه جشنواره برلین بود. ناجی برای دریافت جایزه اصلی جشنواره برلین رقیب قدرتمند خود دانیل دی ـ لوئیس بازیگر فیلم "خون بپا میشود" را پشت سر گذاشت که به احتمال زیاد امسال جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد را از آن خود میکند.
سالی هاکینز نیز برای بازی در نقش یک معلم سی و چندساله در فیلم "بیغم" به کارگردانی مایک لی جایزه خرس نقرهای بازیگر زن را به خانه برد. پل تامس اندرسن برای "خون یپا میشود" برنده جایزه خرس نقرهای بهترین کارگردانی شد. فیلم او در هشت رشته نامزد جوایز اسکار سال 2008 است.
جایزه بزرگ هیئت داوران به ارول موریس برای فیلم مستند "رویه عملیاتی استاندارد" رسید که درباره رفتار وحشیانه با زندانیان عراقی در ابوغریب است. "رویه عملیاتی استاندارد" اولین فیلم مستندی است که در تاریخ برگزاری جشنواره فیلم برلین در بخش مسابقه حضور داشت.
جایزه خرس نقرهای دستاورد هنری به جانی گرینوود سازنده موسیقی متن "خون بپا میشود" تعلق گرفت و وانگ زیائوشوای برای درام چینی "به عشق اعتماد داریم" درباره بحران در زندگی یک زوج میانسال برنده جایزه خرس نقره بهترین فیلمنامه شد. جایزه آلفرد بور به فرناندو ایمبک برای فیلم مکزیکی "دریاچه تاهو" از مکزیک رسید و فیلم ژاپنی "هتل پارک و عشق" ساخته کوماساکا ایزورو نیز برنده جایزه بهترین فیلم اول شد.
رضا ناجی برنده خرس نقره بهترین بازیگر مرد جشنواره برلین شد
پنجاه و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم برلین از هفت فوریه (18 بهمن) با نخستین نمایش جهانی مستند "نوری بتابان" به کارگردانی مارتین اسکورسیزی درباره گروه بریتانیایی رولینگ استونز کار خود را آغاز کرد. مرور فیلمهای لوئیس بونوئل یکی از بخشهای ویژه جشنواره امسال بود و فرانچسکو رزی با دریافت جایزه خرس طلایی افتخاری جشنواره تقدیر شد.
کنستانتین کوستا گاوراس فیلمساز فرانسوی یونانیتبار و سازنده فیلم هایی مانند "زد" و "حکومت نظامی" رئیس هیئت داوران جشنواره برلین امسال بود. اولی هانیش مدیر تولید آلمانی، دایان کروگر بازیگر آلمانی، والتر مرچ تدوینگر آمریکایی، شو کی بازیگر تایوانی و الکساندر رودنیانسکی تهیهکننده روسی همکاران گاوراس در هیئت داوران جشنواره برلین 2008 بودند.
"سه زن" ساخته منیژه حکمت دیگر نماینده ایران در برلین در بخش پانوراما جشنواره 58 نمایش داده شد. ضمن اینکه فیلم "بودا از شرم فروریخت" به کارگردانی حنا مخملباف در بخش فیلمهای "سنین کودکستان به بالا" جشنواره امسال به نمایش درآمد.
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