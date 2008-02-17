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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۸:۵۴

فرماندار انزلی:

24 کیلومتر از نوار ساحلی بندرانزلی آزاد سازی شد

24 کیلومتر از نوار ساحلی بندرانزلی آزاد سازی شد

رشت - خبرگزاری مهر: اسماعیل عبدالهی گفت: در اجرای آیین نامه برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور، 24 کیلومتر از نوار ساحلی شهرستان بندرانزلی آزاد سازی شده است.

فرماندار بندرانزلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 47 کیلومتر از ساحل بندر انزلی نقشه برداری و اماکن دولتی و خصوصی به صورت مجزا تفکیک و مشخصات همه پروژه ها درابعاد مختلف ارزیابی شده است.

عبدالهی افزود: از این 47 کیلومتر ساحلی که در حوزه انزلی وجود دارد سه کیلومتر در محدوده منطقه آزاد است و نیمی از این 47 کیلومتر در انحصار نیروی دریایی و بنادر کشتیرانی است که آنان باید به ساحل دسترسی داشته باشند.

فرماندار انزلی یادآور شد: قسمتهایی که در انحصار بخش خصوصی است، طرح های دریا و اقامتگاه های ساحلی است که مردم از آن استفاده می کنند.

عبدالهی یادآور شد: بخشهایی که برای مردم مزاحمت ایجاد کرده و راه دسترسی از ساحل را از مردم می گیرد با اولویت پروژه های دولتی در دستور کار است.

وی ادامه داد: خوشبختانه تاکنون 24 کیلومتر ازساحل شهرستان بندرانزلی آزاد سازی شده و 10 کیلومتر در دست کار است که طبق زمان بندی به مرحله اجرا در خواهد آمد.

کد مطلب 639945

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