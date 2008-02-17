12هزار و 400 میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های زودبازده پرداخت شد

مدیرعامل بانک ملی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، اظهار داشت: از این میزان تسهیلات بیش از سه هزار و 31 میلیارد ریال از سوی بانک ملی به بخش بنگاه های زودبازده پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: برای پرداخت این میزان تسهیلات حدود 147 درصد منابع بانک ملی مصرف شده است.

دشتی همچنین با اشاره به طرحهای مصوب بنگاه های طرح زودبازده بیان داشت: شش هزار و 419 طرح به مبلغ دو هزار و 643 میلیارد ریال معادل 87 درصد سهم، مصوب شده است.

وی عنوان کرد: برای چهار هزار و 611 طرح در بین سیستم بانکی به میزان دو هزار و 339 میلیارد ریال انعقاد قرارداد صورت گرفته که از این میزان 34 درصد قرار داد به بانک ملی اختصاص داده شده است.

دشتی عنوان کرد: این بانک با اختصاص یک هزار و 810 میلیارد ریال اعتبار برای سه هزار و 594 طرح مقام اول را به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل بانک ملی گیلان یادآور شد: تنها از سوی تسهیلات پرداختی بانک ملی گیلان در قالب طرح بنگاه های زودبازده حدود پنج هزار نفر مشغول به کار شده اند.