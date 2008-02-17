کالاهای صنعتی گیلان به 16 کشور جهان صادر می شوند

محمدحسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، اظهار داشت: کالاهای صادر شده صنعتی در 10 ماهه گذشته شامل صنایع نساجی، قطعه سازی، مواد غذایی و صنایع دارویی بوده است.

وی افزود: امسال کالاهای تولیدی نظیر کلوچه، دارو، رادیاتور، هواکش های صنعتی، شیشه های نشکن، پارچه و کاشی به ارزش اقتصادی 13 میلیارد دلار به 16 کشور جهان صادر شده است.

اصغریان همچنین بیان داشت: با وجود مشکلاتی همچون ناکافی بودن اعتبارات و حمایتهای مالی از واحدهای تولیدی صنعت گیلان در زمینه های صدور پروانه بهره برداری، اشتغالزایی و توسعه صنایع و معادن رتبه های پنج، هشت و 12 کشوری را به خود اختصاص داده است.

این مسئول عنوان کرد: در سال جدید طرحهای عظیم تولید " ام دی اف "، "آهن و فولاد" با حجم سرمایه گذاری 70 میلیون یورو در شهر لوشان اجرا می شود.

اصغریان خاطرنشان کرد: زمینه ساخت کارخانه های کاشی و سرامیک، مجتمع ماشین آلات کشاورزی، صنایع کشتی سازی و سیمان در استان نیز به خوبی فراهم است.