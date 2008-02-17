ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان کردستان 27 درصد است

محمد رضا اسحاق حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: هم اکنون میزان نفوذ تلفن ثابت در استان کردستان به 27/76 درصد رسیده است که در مقایسه با سال 84 بیش از هفت درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: از کل روستاهای استان کردستان نزدیک به یک هزار و 660 روستا دارای ارتباط هستند که 920 روستا نیز تلفن ثابت خانگی دارند.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان کردستان با اشاره به تعداد تلفن های مشغول به کار شهری در استان اظهار داشت: تا اول بهمن ماه سال جاری تعداد کل تلفنهای ثابت مشغول به کار شهری به 287 هزار و 649 تلفن رسیده است.

اسحاق حسینی تصریح کرد: میزان تلفنهای همراه در سال 84 در استان کردستان 73 هزار بود که این تعداد تا اول بهمن ماه سال جاری به 356 هزار رسیده و با رشد چهار برابری مواجه بوده است.

وی همچنین با اشاره به تعداد سایتهای پوشش دهنده تلفن همراه در استان کردستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر 209 سایت پوشش دهنده تلفن همراه در نقاط مختلف استان نصب شده است که در مقایسه با آمار سال گذشته بیش از دو برابر رشد داشته است.

وی عنوان کرد: همچنین در سال جاری بیش از یک هزار تلفن همگانی در استان نصب شده و آمار کل تلفنهای همگانی به سه هزار و 325 رسیده است.