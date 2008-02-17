مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

جدول و برنامه زمانی ثبت نام قبول شدگان نیمه متمرکز دانشگاه های دولتی 86

رئس قوه قضائیه: هر کس شعار مبارزه با مفاسد سر داد، قهرمان نیست

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی : ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی از هفته آینده آغاز می شود



اعتماد:

مجلس تصمیم نهایی را به عهده دولت گذاشت، ابهام در سرنوشت بنزین 87

سخنگوی شورای نگهبان: برخی متحصنین حضور در تحصن را تکذیب کرده اند

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد: دیدار مقام های مالی ایران و آمریکا



اعتماد ملی :

آیت الله توسلی در حال دفاع از امام در گذشت

عبور بی سر و صدای مجلس از کنار ماجرای بنزین

دبیر کل مجمع اسلامی بانوان خواستار شد، وسعت نظر شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداهای زن

شورای نگهبان احمدی نژاد را به رعایت قانون فرا خواند



ایران :

پاسخ دانشمند هوا- فضای کشور به پرسش های " ایران " ، کاوشگر ایرانی کجاست

از امروز صبح صورت می گیرد ، گشایش بورس در صد سالگی نفت

سرمایه گذاری 4 میلیارد دلاری ایتالیا در ساحل بندرعباس



ابرار:

ضرغامی: دنبال تحولات چریکی در صدا و سیما نیستیم

عصر جمعه؛ علی لاریجانی با آیت الله مصباح یزدی دیدار کرد

عضو فراکسیون اصولگرایان: تشکیل حزب توسط دولت ها کاری نادرست است



ابتکار:

مجلس تکلیف بنزین سال 87 را از دوش خود برداشت، توپ بنزین در زمین دولت

رابطه تعویق مذاکرات با سفر قریب الوقوع احمدی نژاد به عراق ، راز توقف دور چهارم مذاکرات

حل بحران ایران و آمریکا در گرو تحول الگوهای ذهنی



تفاهم:

هشدار صریح رئیس قوه قضائیه نسبت به برخورد با سرمایه گذاران؛ چیزی از خصوصی سازی باقی نخواهد ماند

مسئولان: آلودگی صوتی تهران بحرانی شده است

بلوک دوم فولاد بی مشتری ماند ، خط و نشان شبه دولتی برای دولت

همکاری بانک توسعه اسلامی و بانک های ایران



تهران امروز:

رهبر معظم انقلاب : مرحوم توسلی از نخستین پیوستگان به نهضت امام (ره) بود

با تایید 300 نامزد دیگر رقابت انتخاباتی داغ تر شد، گام های بلند شورای نگهبان

رئیس قوه قضائیه: انتشار اسمی مفسدان اقتصادی راه علاج نیست

با تصویب 30 هزار میلیارد واردات در سال 87، مجلس از روی بنزین پرید



جام جم:

رهبر معظم انقلاب : او از نخستین پیوستگان به نهضت امام بود

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد: تایید صلاحیت 300 نفر دیگر ازداوطلبان انتخابات مجلس

مصلحت سنجی مجلس در مورد بنزین



جوان:

با تعیین سقف سه هزار میلیارد تومان برای واردات در سال 87 ،مجلس بنزین را به دولت واگذار کرد

سخنگوی شورای نگهبان خبرداد: تایید صلاحیت 300 کاندیدای دیگر

دانش جعفری: افزایش 138 درصدی سرمایه گذاری خارجی درایران

توانمند سازی یا فقیر نوازی ؛ وزارت رفاه به کجا می رود



جمهوری اسلامی:

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: 300 داوطلب دیگر نمایندگی مجلس تایید صلاحیت شدند

آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام: فوت آیت الله توسلی تلخ ترین حادثه دوره کاری مجمع بود

سومین اجلاس رسمی مجلس خبرگان هفته آینده درتهران برگزار می شود



خراسان:

شورای نگهبان صلاحیت 300 تن دیگر را تایید کرد

با مصوبه مجلس، مسئولیت درمان رایگان مصدومان شیمیایی به بنیاد شهید واگذار شد

براساس مصوبه مجلس، قانون مدیریت خدمات کشوری سال آینده با واگذاری سهام اجرا می شود



حمایت:

آیت الله هاشمی شاهرودی وظایف دستگاه قضایی را در راستای اصل 44 بر شمرد: حمایت از مالکیت خصوصی، برقراری امنیت اقتصادی ، مبارزه با مفاسد اقتصادی

وزیر دادگستری درنامه ای به همتای هلندی خود، از ساخت فیلم توهین آمیز علیه قرآن مجید و اهانت به کتب مقدس جلوگیری کنید

دانش جعفری: اقتصاد ایران باز هم رشد می یابد



حیات نو:

شورای نگهبان با ارسال نامه به احمدی نژاد مطرح کرد، انتقاد از دستور ادغام شوراها

رئیس قوه قضائیه: هر کس شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی سر داد قهرمان نیست

300 داوطلب مجلس تائید شدند ، ناصری: تنها در 60 کرسی توان رقابت داریم



دنیای اقتصاد:

رئیس کل بانک مرکزی خبر دادک 10 بانک خارجی در راه ایران

نامه شورای نگهبان به احمدی نژاد

عرضه دوم فولاد نافرجام ماند

هاشمی شاهرودی : تصور نکنیم هر کس شعار مبارزه با فساد سر داد، قهرمان است



سرمایه:

ماه گذشته و طی نشستی در پاریس انجام شد، مذاکره مالی ایران و آمریکا

پیرامون دستور ادغام شوراهای عالی مطرح شد، انتقاد شورای نگهبان از احمدی نژاد

تغییرات مدیریتی درسازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، 334 پست جدید و 480 انتصاب در دو سال



سیاست روز:

احتمال جنگ افروزی جدید صهیونیست ها تشدید شد؛ آماده باش 50 هزار نیروی حزب الله در مرز لبنان

هشتمین گزارش سیاست روز از پیگیری مصوبات استانی دولت نهم، رایحه خوش خدمت بر مشام هرمزگان

در دیدار خزاعی با بان کی مون اظهار شد؛ هشدار ایران به شورای امنیت



صدای عدالت:

نزدیک ترین یار امام (ره) به ملکوت اعلی پیوست، آخرین جملات آیت الله توسلی در جلسه مجمع

هاشمی شاهرودی: تصور نکنیم هر کس شعار مبارزه با مفاسد سر داد، قهرمان است

عبدالله ناصری: رقابت حداکثر در یک چهارم کرسی های مجلس ممکن است

انتقاد سازمان بازرسی از وضعیت ذخیره سازی گاز



عصر اقتصاد:

بلوک دوم فولاد مبارکه فروش نرفت

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد: موافقت مجلس با عرضه بنزین دو نرخی

نماینده مجلس: سیاست های انقباضی بانک مرکزی مغایر با اهداف انبساطی دولت است



قیام:

در خصوص ادغام شوراهای عالی انجام شد، انتقاد شورای نگهبان از اقدام احمدی نژاد

برای بررسی پولشویی صورت گرفت، دیدار مقامات مالی ایران و آمریکا در پاریس

مظاهری: آغاز فعالیت 3 بانک خارجی در ایران



کاروکارگر:

شورای نگهبان خبر داد: تایید صلاحیت 300 داوطلب دیگر نمایندگی مجلس

علیرغم واکنش شدید محجوب ، قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی را مجلس لغو کرد

تفاوت 15 میلیون نفری آمارهای رسمی و کارشناسی ، پژوهشگر رفاه اجتماعی : 25 میلیون نفر در ایران " زیر خط فقر مطلق" زندگی می کنند



کارگزاران:

رئیس دفتر امام دیروز در جلسه مجمع تشخیص مصلحت هنگام انتقاد از حملات اخیر به خانواده امام خمینی (ره) در گذشت ، دفاع از امام تا آخرین لحظه

تشییع پیکر آیت الله توسلی ساعت 9 امروز ، حسینیه جماران



کیهان:

روزنامه صهیونیستی آحارونوت: وحشت از انتقام سراسر اسرائیل را فرا گرفت

با مصوبه مجلس، 120 میلیارد تومان تسهیلات برای شهریه دانشجویان اختصاص یافت

پس از رسیدگی در شورای نگهبان، صلاحیت 300 نامزد دیگر تایید شد



همشهری:

مجلس تعیین تکلیف بنزین را به دولت سپرد

صدور مجوز برای 4 بانک خارجی در ایران

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد: تایدی صلاحیت 300 نامزد دیگر