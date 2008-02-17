سرپرستی صندوق تعاون خراسان جنوبی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرکل تعاون خراسان جنوبی، شب گذشته در مراسم افتتاح این سرپرستی با اشاره به اینکه تشکیل سرپرستی شعب صندق تعاون خراسان جنوبی در دومین سفر رئیس جمهور به این استان به تصویب رسیده است، افزود: در حال حاضر چهار شهرستان خراسان جنوبی، شعبه صندوق تعاون دارند و امید می رود به زودی در سه شهرستان دیگر نیز این شعب ایجاد شود.

حسین خوشایند خاطرنشان کرد: صندوق تعاون پشتیبان مالی تعاونی ها در سطح استان و کشور است و این پشتیبانی در سال جاری نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است و میزان سود تسهیلات ارائه شده از سوی این صندوق بسیار پایین تر از دیگر بانکها است.