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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۰۵

استاندار ایلام:

روستای بالای 20 خانوار بدون آب، برق و تلفن در استان ایلام وجود ندارد

ایلام - خبرگزاری مهر: علی محمد آزاد گفت: روستای بالای 20 خانوار بدون آب، برق و تلفن در استان ایلام وجود ندارد.

استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اکثر روستاهای استان ایلام از نعمت آب، برق، تلفن و حتی برخی روستاها از گاز برخوردار هستند.

آزاد با اشاره به گاز رسانی به روستاهای استان ایلام خاطرنشان کرد: امسال طرح گاز رسانی به روستای آبزا در سفر رئیس جمهور و همچنین در دهه مبارک فجر امسال طرح گاز رسانی به روستای چالسرا نیز افتتاح شده است.

استاندار ایلام یادآور شد: سرمایه گذاری در بخشهای مختلف استان ایلام از سوی سرمایه دارن استان باعث رونق این استان خواهد شد و دولت برای این کار، 49 درصد از سرمایه را کمک خواهد کرد و 51 درصد دیگر را سرمایه داران، سرمایه گذاری می کنند.

کد مطلب 639958

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