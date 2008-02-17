10 مرکز ثابت آموزش فنی و حرفه ای در ایلام فعال است

حمید رضا خانپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان آموزش و فنی و حرفه ایی کار تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص را برعهده دارد که نقش مهمی را در بخش های مختلف کشاورزی و صنعت داراست.

وی اظهار داشت: در سفر ریاست جمهوری به این ایلام توجه ویژه ای به مرکز فنی و حرفه ایی این استان شد به طوری که مرکز آموزش فنی و حرفه ایی دو منظوره شهرستان ایوان با اعتبار 16 میلیارد ریال در طول هشت ماه با بهترین کیفیت و تجهیزات جهانی ساخته شد.

خانپور با اشاره به اینکه این مراکز در رفع بیکاری موثر هستند، خاطر نشان کرد: جوانان ایلامی می توانند با کسب این مهارتها و آموزش های لازم در کارگاه های صنعتی و مراکز مورد نیاز اشتغال یابند.