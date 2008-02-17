راه اندازی پتروشیمی دهلران کمک بزرگی به شکوفایی این منطقه می کند

علی محمد آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجتمع پتروشیمی دهلران یکی از طرحهای مهمی است که در دهه فجر امسال در استان ایلام به بهره برداری رسیده و نقش بسیار موثری در شکوفایی اقتصاد این منطقه مرزی کشورمان خواهد داشت.
وی افزود: برای راه اندازی پتروشیمی شهرستان دهلران هفت هزار و 200 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی و دولت سرمایه گذاری می شود.
آزاد ادامه داد: بخشی از این اعتبار توسط دولت تامین شده است و بخش دیگر سهام سرمایه گذاری پتروشیمی به مردم استان واگذار می شود.
استاندار ایلام خاطرنشان کرد: پتروشیمی دهلران در زمینه های مختلفی به ویژه در خصوص رفع بیکاری در استان کمک خواهد کرد به طوری که که زمینه اشتغال 15 هزار نفر را فراهم می سازد.
