انرژی درونی موجود در دانشگاه ها باید در جهت ایجاد وحدت جامعه استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار، شب گذشته در نشست اعضای ستاد نخستین همایش منطقه ای دانشجو - اتحاد ملی و انسجام اسلامی اظهار داشت: دانشگاه ها منبع تولید انرژی هستند که باید از این انرژی به نحو احسن و در جهت ایحاد وحدت در جامعه استفاده شود.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم احساسات و انرژی پاک دانشجویان را به طور صحیح هدایت کنیم و آن را به میدان عمل بکشانیم خواهیم تواست از آن به نحو احسن در جهت پیشبرد اهداف عالیه نظام از آن استفاده کنیم.

استاندار کردستان تصریح کرد: پاسخگویی به ابهامات دانشجویان یکی از راهکارهای ایجاد وحدت در دانشگاه ها است و اگر بتوانیم پاسخهای درست و به موقع برای ابهامات دانشجویان داشته باشیم بدون شک باعث ایجاد وحدت در دانشگاه ها می شود که وحدت در دانشگاه ها وحدت در جامعه را نیز به دنبال خواهد داشت.

نجار افزود: دانشگاه و دانشجویان منبع عظیم خیر و برکت هستند و از طرف دیگر جوان پر از انرژی است که می توان انرژی وی را در جهت مثبت یا منفی استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: ما هنوز نتوانسته ایم بیانات رهبر معظم انقلاب و امام راحل را در مسیر تشکیل حکومت اسلامی جامه عمل بپوشانیم که بهترین راه برای نهادینه کردن این رهنمودها این است که از توانایی قشر دانشجو و دانشگاهیان با برگزاری این چنین همایش هایی استفاده شود.

استاندار کردستان یادآور شد: دشمن با تمام قوا در حال دامن زدن و ایجاد تفرقه در بین مسلمانان است که نوک این پیکان نیز متوجه ایران اسلامی است اما خوشبختانه در سایه عمل به منویات رهبر معظم انقلاب و حفظ وحدت و اتحاد در جامعه توانسته ایم این دسیسه ها را خنثی کنیم.

نخستین همایش دانشجو - اتحاد ملی و انسجام اسلامی به مناسبت نامگذاری امسال توسط بسیج دانشجوی استان برگزار می شود.