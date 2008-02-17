تیم ملی جودو پنجشنبه عازم مسابقات بین المللی آلمان می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، تیم ملی جودوی کشورمان که خود را برای حضور در رقابتهای انتخابی المپیک در قزاقستان و قهرمانی آسیا آماده می کند اوایل هفته آینده دراردوی مشترک و رقابتهای بین المللی آلمان شرکت می کند.

رقابتهای بین المللی آلمان چهارم و پنجم اسفندماه در هامبورگ برگزار می شود که تیم ملی ایران برای حضور در این مسابقات روز پنجشنبه دوم اسفند راهی این کشور می شود.

مسعود حاجی آخوندزاده ، وحید سرلک ، آرش میراسماعیلی، ذکریا مرادی ، علی معلومات ، احسان رجبی و محمدرضا رودکی نفرات اعزامی تیم ایران هستند که تنها سرلک و رودکی در این رقابتها به میدان خواهند رفت و سایر نفرات در اردوی مشترک بین المللی که بعد از پایان مسابقات تشکیل می شود شرکت خواهند داشت.

علیرضا امینی به عنوان سرپرست، محمدرضا حاج یوسف زاده به عنوان سرمربی و مجید زارعیان به عنوان مربی این تیم را همراهی خواهند کرد. در این تیم ملک محمدی و قمی به دلیل مصدومیت سفر به آلمان را از دست دادند.

