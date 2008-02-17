۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۱۰

تیم ملی جودو پنجشنبه عازم مسابقات بین المللی آلمان می شود

در حالیکه هفته گذشته خبر از لغو سفر تیم ملی جودو به رقابتهای بین المللی آلمان مطرح شده بود ولی این تیم با 7 جودوکار به این کشور سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر ، تیم ملی جودوی کشورمان که خود را برای حضور در رقابتهای انتخابی المپیک در قزاقستان و قهرمانی آسیا آماده می کند اوایل هفته آینده دراردوی مشترک و رقابتهای بین المللی آلمان شرکت می کند.

رقابتهای بین المللی آلمان چهارم و پنجم اسفندماه در هامبورگ برگزار می شود که تیم ملی ایران برای حضور در این مسابقات روز پنجشنبه دوم اسفند راهی این کشور می شود.

مسعود حاجی آخوندزاده ، وحید سرلک ، آرش میراسماعیلی، ذکریا مرادی ، علی معلومات ، احسان رجبی و محمدرضا رودکی نفرات اعزامی تیم ایران هستند که تنها سرلک و رودکی در این رقابتها به میدان خواهند رفت و سایر نفرات در اردوی مشترک بین المللی که بعد از پایان مسابقات تشکیل می شود شرکت خواهند داشت.

علیرضا امینی به عنوان سرپرست، محمدرضا حاج یوسف زاده به عنوان سرمربی و مجید زارعیان به عنوان مربی این تیم را همراهی خواهند کرد. در این تیم ملک محمدی و قمی به دلیل مصدومیت سفر به آلمان را از دست دادند.

