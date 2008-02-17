صندوق تعاون به یک میلیون واحد مسکونی مهر تسهیلات پرداخت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عصمت الله ساکی زاده، شب گذشته در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این برنامه به منظور سیاست دولت نهم برای تامین مسکن مردم با سپرده گذاری 25 میلیون ریالی متقاضی پس از سه ماه دو برابر و تا سقف 50 میلیون ریال تسهیلات به متقاضی پرداخت می شود.

وی با بیان این که در حال حاضر حدود چهار هزار و 870 میلیارد ریال سپرده در صندوق تعاون کشور وجود دارد، افزود: از ابتدای امسال شش هزار و 300 میلیارد ریال تسهیلات از سوی صندوق تعاون در کشور پرداخت شده است.

مدیر امور بازرسی صندوق تعاون کشور سهم خراسان جنوبی را از سپرده صندوق تعاون ‪ ۲۱ ‬ میلیارد ریال عنوان و خاطرنشان کرد: امیدواریم تا پایان امسال میزان تسهیلات و پرداختی این صندوق به ‪ ۳۴ ‬ میلیارد ریال برسد.

ساکی زاده بیان داشت: در حال حاضر تعداد 330 شعبه صندوق تعاون و 13 شعبه قرض الحسنه در کشور وجود دارد که با این وجود، تعداد صندوقهای تعاون کشور به 350 شعبه رسیده است.

به گفته وی تاکنون در 28 استان کشور سرپرستی صندوق تعاون برای اعمال حسن نظارت راه اندازی شده است.

مشاور عالی مدیرعامل صندوق تعاون کشور یادآور شد: صندوق تعاون به عنوان یک زیرمجموعه در بخش بزرگ تعاون کشور، وظیفه حمایت مالی از تعاون گران را با مشارکت جدی و فعال آنان و اعضای تعاونیها بر عهده دارد.

وی بخشی از تسهیلات اعطا شده به تعاونی ‌ها را برای تثبیت اشتغال موجود در کشور دانست و تصریح کرد: امسال ‪ ۳۵ ‬ هزار شغل در کشور از طریق تعاونیها ایجاد شده است.

ساکی زاده از رشد 135 درصدی سرمایه صندوق تعاون خبر داد و عنوان کرد: تا پایان سال جاری اعطای تسهیلات و پرداختی بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده ادامه دارد.

وی ادامه داد: ارتقاء صندوق تعاون به عنوان بانک توسعه تعاون در سه ماهه نخست سال آینده، یک انقلاب اقتصادی در کشور ایجاد می کند.

ساکی زاده با بیان اینکه بانک توسعه تعاون علاوه بر موجودی فعلی صندوق با کمک ‪ دو هزار ‬ میلیارد ریالی دولت آغاز به کار خواهد کرد، افزود: 12 شعبه جدید صندوق تعاون در کشور طی اردیبهشت ماه سال آینده راه اندازی می شود.