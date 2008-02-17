به گزارش خبرگزاری مهر، دکترعلی آهنی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس در نشستی تحت عنوان "مدیریت بین المللی هسته ای" که در پاریس برگزار شد، در خصوص برنامه هسته ای ایران سخنرانی کرد.

این نشست به ابتکار نشریه پاساژ و انجمن دوستداران این نشریه که در مورد انرژی پایدار و محیط زیست فعالیت دارند،‌ در یکی از تالارهای مجلس سنای فرانسه برگزار شد.

"برنامه هسته ای ایران به عنوان یکی از موارد هسته ای با ابعاد بین المللی" یکی از موضوعات این نشست بود که با استقبال زیاد شرکت کنندگان همراه شد.

در این نشست که با حضور شمار قابل توجهی از شخصیت ها،‌ کارشناسان،‌ محققان و دست اندرکاران هسته ای برگزار شد،‌ دبیرکل سابق وزارت امور خارجه فرانسه و مشاور بین الملل شرکت هسته ای آره وا،‌ یکی از مشاوران الیزه و جمعی از شخصیت های وابسته به شرکت های دولتی فعال در عرصه هسته ای شرکت داشتند.

دکتر علی آهنی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس در این نشست نقض مکرر تعهدات کشورهای مختلف در برنامه هسته ای ایران را که فضایی حاکی از بی اعتمادی به وجود آورده است،‌ مهمترین دلیل پیگیری برنامه غنی سازی ایران دانست.

وی افزود: ما از 30 سال پیش تحت فشارهای مختلف و تحریم های متعدد هستیم و کشورهای غربی حتی قطعات هواپیماهای غیرنظامی ر انیز به ما نمی فروشند ، ما حتی برای خرید تجهیزات و ماشین آلات تولید واکسن که جنبه کاملا انسان دوستانه دارد با مونع جدی مواجه بوده و هستیم.

آهنی افزود: از طرفی هیچ کنوانسیون بین المللی وجود ندارد که تامین سوخت مورد نیازنیروگاه ها را برای کشورهای متقاضی تضمین کند، از همین روست که ایران تاکید دارد که خود بتواند سوخت مورد نیاز نیروگاه های خود را تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی تامین کند.

وی با اشاره به این که موضوع برنامه هسته ای ایران موضوع جدیدی نیست و شروع اقدامات ایران برای دستیابی به فن آوری هسته ای به اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 میلادی بر می گردد،‌ افزود:‌ در آن زمان توافقات و موافقتنامه های دوجانبه ای بین رژیم گذشته ایران و مجموعه ای از کشورهای غربی شامل آمریکا، فرانسه و آلمان و انگلیس امضاء شد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران از اجرای توافقات خودداری کردند.

سفیر ایران در فرانسه خطاب به حاضران این نشست گفت: چرا ایران به عنوان یکی از امضاء کنندگان اولیه معاهده عدم اشاعه و عضو مسئولیت پذیر آژانس نمی تواند از حقوق مصرح خود در معاهده NPT بهره مند شود؟ چرا درحالی که امروزه کشورهای هسته ای که عملا تمامی مراحل چرخه سوخت هسته ای را به طور انحصاری در اختیار داشته و با برنامه ریزی های جدید و دقیق به دنبال تاسیس و استفاده از نسل های جدید این فن آوری هستند ، درخواست تعلیق غنی سازی از سوی ایران را دارند ؟

وی افزود : چرا اکنون که همکاری های بسیار فعال و شفاف جمهوری اسلامی ایران با آژانس به نتایج خوبی رسیده و همه ابهامات موجود رفع شده کشورهای غربی عجولانه به دنبال صدور قطعنامه جدید هستند و حتی حاضر نیستند چند هفته تا انتشار گزارش البرادعی منتظر بمانند؟

آهنی گفت : اینها برخی از سولاتی هستند که پاسخ منطقی و منصفانه به آنها ، اتخاذ رویکردی واقع بینانه از سوی کشورهای هسته ای ، برگرداندن پرونده هسته ای ایران به آژانس و تلاش برای یافتن فرمولی که غیرنظامی ماندن فعالیت های هسته ای ایران را تضمین نماید مشکلات پیش روی پرونده هسته ای ایران را حل خواهد کرد.

سفیر کشورمان در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان این که علوم و فنون هسته ای امروز جزء فن آوری های پیشرفته و برتر در عرصه جهانی است افزود: جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به نیازهای خود و نیز موج جدیدی که هم اکنون در رویکرد جهانی نسبت به استفاده از انرژی هسته ای وجود دارد ، مصمم به بهره گیری صلح آمیز از این فن آوری در چارچوب تعهدات بین المللی خود و زیر نظر آژانس است.



وی تاکید کرد: بر اساس برنامه چشم انداز 20 ساله کشور که به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است طی مدت بیست سال، 20 هزار مگاوات برق هسته ای را تولید نماید.

دکتر آهنی افزود: اما متاسفانه کشورهای هسته ای ضمن مخالفت و عدم همکاری، برنامه های هسته ای صلح آمیز ایران را جاه طلبانه و غیر اقتصادی می خوانند و آمریکا و کشورهای عضو دائم شورای امنیت تحت فشار آمریکا از طریق تصویب قطعنامه در شورای امنیت خواهان تعلیق فعالیت های غنی سازی از سوی ایران به عنوان تنها راه حل برای کسب اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران هستند که قابل توجیه و پذیرفتنی نیست.

وی تصریح کرد:‌ ایران به عنوان یک عضو مسئول معاهده عدم اشاعه پایبندی خود را به تعهدات و معاهدات بین المللی نشان داده است و در طول چهار سال گذشته همکاری های وسیع و حتی فراتر از تعهدات حقوقی خود با آژانس داشته است.

وی با اشاره به همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب مودالیته مورد توافق در ماه اوت 2006 بر سر حل و فصل مسائل باقی مانده،‌ گفت :‌ این همکاری ها روند منطقی، حقوقی و فنی خود را طی می کند و ما بر اساس تفاهم و توافق ماه اوت خود به همکاری خود با آژانس ادامه می دهیم.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه به انتشار گزارش - ارزیابی اطلاعات ملی - آمریکا اشاره کرد و افزود: انتشار این گزارش سبب شد که گمانه های بسیار جدی و جدیدی در عرصه بین المللی در مورد ریشه برخورد آمریکا و مجموعه غرب در مورد پرونده هسته ای ایران زده شود.

وی همچنین افزود: اشاره این گزارش بر توقف برنامه هسته ای نظامی ایران از سال 2003 به هیچ وجه قابل قبول نیست، زیرا اصولا ایران بنا به دلایلی که همگی به آن واقفند هیچ گاه به دنبال سلاح هسته ای نبوده ، اما نکاتی از آن اساسا بر حقانیت ایران و البته باطل بودن ادعاهای مجموعه غرب و بویژه آمریکا دلالت دارد چرا که آمریکا در چهار سال گذشته با اعمال فشارهای سیاسی و بستن کلیه راه های فنی و حقوقی برای حل پرونده هسته ای ایران و با این ادعای واهی که ایران به دنبال سلاح هسته ای است ، پرونده هسته ای ایران را با کمک برخی از متحدان خود به شورای امنیت کشانده و با تصویب سه قطعنامه که چهارمین آن نیز در راه است مجازاتهای غیر موجهی را بر کشور و مردم ما تحمیل کرده است.

وی گفت : راه رسیدن به راه حل مسئله هسته ای ایران که یک سوال اساسی و جدی را فرا روی جهانیان در خصوص حقوق کشورها برای پیشرفت ، تحقیقات علمی ، توسعه صنعتی ، آینده نگری برای منابع انرژی جدید و غیره قرار داده ، شورای امینت و تحمیل اراده سیاسی آن و محروم ساختن یک کشور از حقوق قانونی و مشروع خود در بهره برداری از یک تکنولوژی صلح آمیز در چارچوب تعهدات بین المللی خود ، نیست. رفتار مسئولانه فعلی ایران که در جهت حل مسائل و اعتماد سازی است شایسته تشویق است نه تنبیه و مجازات.

آهنی بر تاکید بر لزوم حل این مسئله از طریق گفتگو افزود: ایران بر این نظر است که مسیر مذاکره، گفتگو و تفاهم ، منطقی ترین راه برای حل و فصل این موضوع است .

وی افزود: در همین راستا جمهوری اسلامی ایران با انجام مذاکرات و تفاهم با آژانس یک بار دیگر حسن نیت و رویکرد سازنده خود را نسبت به حل و فصل منطقی این موضوع به اثبات رساند. این روند جدید اگر با حسن نیت سایر طرف ها و ابتکارات سازنده ای همراه شود، به حل و فصل موضوع فارغ از دخالت نهادهای خارج از آژانس کمک شایانی خواهد کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه با اشاره به موضوع این نشست که در خصوص مدیریت و اداره بین المللی هسته ای برگزار شد، گفت:‌ برای مدیریت و اداره بین المللی موضوع هسته ای، که عنوان کلی جلسه امروز است ، محروم سازی دیگر کشورها و اعمال تبعیض راهکار و علاج مسئله نیست.

وی افزود:‌ رویکردها و ابتکارات جدید و بدور از تهدید و تحقیر دیگران و قبول منصفانه واقعیات ، از اصلی ترین و بنیانی ترین لوازم کار برای اعتماد سازی و همکاری متقابل هستند.

آهنی در خصوص سوالی در مورد مشارکت ایران در اورودیف که کنسرسیومی برای تامین اورانیوم مورد نیاز اعضا بود، گفت : ما هنو هم 10 درصد سهام اورودیف را داریم ، اما شما به شرایط سیاسی واقفید، ما تاکنون حتی از سود سهام خود نتوانسته ایم استفاده کنیم.

وی تصریح کرد : البته فرانسه می تواند نقش مهمی ایفا کند و من هنوز امیدوارم این کشور بتواند از وزنه سیاسی و فنی خود نه تنها در حل مشکلات موجود کمک کند بلکه حتی با ایران در ساخت نیروگاه ها همکاری کند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه در پاسخ به این سوال که " چرا ایران از یک سو خواستار اعتماد جامعه بین المللی است اما ازسوی دیگر رهبران آن اظهارات تندی در مورد برخی کشورهای خاورمیانه دارند؟" گفت: شما بگویید در کدام سخنرانی رهبران ایران، کشوری مورد تهدید واقع شده است.

سفیر کشورمان در پاریس افزود: اگر اشاره شما به اظهارات رئیس جمهوری ایران در مورد مسائل خاورمیانه و سیاست های سرکوب گرانه رژیم اسراییل در قبال فلسطینی ها و آن چه که امروز در غزه می گذرد،‌ است باید بگویم ایشان تحلیلی از شرایط را ارائه داده و به هیچ وجه اظهارات ایشان در بردارنده تهدید نیست.

وی افزود: با این حال شما واکنش های مختلف را نسبت به این اظهارات تحلیلی دیدید اما آیا شما هرگز واکنشی از سوی رسانه ها،‌ مقامات، نماینده ها و غیره در واکنش به اظهاراتی حتی شدیدتر علیه ایران دیده اید؟ وقتی شیمون پرز در سخنان خود صحبت از ریشه کن کردن ملت ایران کرد چه واکنش و اعتراضی در قبال آن مشاهده شد؟

آهنی افزود: سیاست هسته ای ایران قبل از رئیس جمهوری کنونی ایران و به اجماع اتخاذ شده است اما ما قبل از ایشان نیز شاهد همین برخوردها بودیم و این موضوع به آقای احمدی نژاد و اظهارات ایشان باز نمی گردد، ما پیش از ایشان نیز در شرایط مشابه و تحت ‌فشارها و مجازات ها قرار داشتیم. این رفتار تبعیض آمیز و سیاست برخورد یک بام و دوهوای غرب قابل قبول نیست.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد این که با توجه به تلاش هایی که برای ارائه تضمین های لازم در تامین سوخت هسته ای صورت می گیرد آیا ایران آماده قبول پیشنهاداتی از این دست هست،‌ افزود: باید جنبه های مختلف چنین ابتکاری را خوب مطالعه کرد. ما دو سال پیش ایده کنسرسیوم بین المللی را داریم که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت، باید دید چه زمان و چگونه چنین پیشنهادی مطرح می شود و بی شک در زمان خود این امر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.