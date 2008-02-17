به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) آمده است: ارتحال روحانی عالیقدر، مفسر احکام، یار دیرین بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و از یادگاران نهضت 15 خرداد حضرت آیت الله توسلی را به محضر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظلله العالی)، علمای اعلام به ویژه حضرت حجت الاسلام حاج سید حسن خمینی، بیت مکرم و فرزندان ایشان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

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