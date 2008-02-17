به گزارش خبرگزاری مهر در این پیام آمده است: خبر تاسف بار درگذشت حضرت آیت الله توسلی یار دیرین حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب بسیار دلمان را رنجاند. بدون شک ملت بزرگوار ایران و خاطره آن بزرگوار را که همواره همدم و امین بنیانگذار انقلاب بود فراموش نخواهد کرد.

سه دهه حضور پربرکت در عرصه انقلاب و خدمات ارزنده به نظام مقدس جمهوری اسلامی، خود گواهی است بر شان و منزلت بالای ایشان، مسئولیت سرپرستی دفتر حضرت امام (ره)، چندین دوره حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی، حضور در مجلس خبرگان رهبری و ... از جمله مسئولیت های حضرت آیت الله توسلی در طول عمر پربرکت شان بود.

مردم بزرگوار این مرز و بوم همواره نشان داده اند که اگر چه از رحلت یاران انقلاب، بسیار متاثر واندوهگین گشته اند اما با قدرشناسی از خدمات این عزیزان راه انقلاب خود را با صلابت تر از پیش ادامه داده اند.