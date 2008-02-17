15 درصد زوجهای جوان دچار نازایی می شوند

دکتر مهناز اشرفی با عنوان این مطلب که نازایی یک بیماری است، به خبرنگار مهر گفت: قطعا اگر خدمات درمان ناباروری در کشورمان تحت پوشش بیمه قرار بگیرد، از تعداد زوجهای نابارور کاسته خواهد شد.

به گفته وی ؛ تنها 15 درصد زوجهای جوان که تازه تشکیل زندگی داده اند، دچار نازایی هستند که از این میزان نیز، فقط 20 درصد مجبورند برای درمان ناباروری، هزینه های سنگین پرداخت کنند.

این جراح و متخصص زنان و زایمان، با انتقاد از عدم حمایت سازمانهای بیمه گر دولتی (خدمات درمانی و تامین اجتماعی) از قبول هزینه های درمان ناباروری، افزود: همان طور که از افراد برای بیمه های تکمیلی هزینه هایی دریافت می کنند، این قبیل سازمانهای بیمه گر نیز می توانند با دریافت هزینه ای، شرایط تحت پوشش قرار گرفتن خدمات درمان ناباروری را فراهم کنند.

اشرفی، به اجرای طرحی تحت عنوان "بیمه نازایی" برای درمان ناباروری اشاره کرد و گفت: جوانانی که قصد ازدواج دارند می توانند با پذیرش شرایط بیمه نازایی و پرداخت هزینه ای، نسبت به کاستن از هزینه های سازمانهای بیمه گر اقدام کنند.

نایب رئیس انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران افزود: قبول این شرایط می تواند برای مدت زمان محدودی تا بچه دار شدن زوجهای جوان ادامه داشته باشد و بیمه ها نیز از طریق دریافت هزینه بیمه نازایی، آنها را برای پرداخت درمان زوجهای نابارور هزینه کنند.

وی تصریح کرد: اغلب زوجهای نابارور با روشهای کم هزینه صاحب فرزند می شوند و این گونه نیست که بیمه ها هزینه های زیادی را پرداخت کنند.