عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- در یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به رفح در جنوب نوارغزه، یک مبارز فلسطینی شهید و نه نفر دیگر زخمی شدند.

- برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه، انفجارهای خونین پاکستان را محکوم کرد.

- به گزارش شبکه العربیه، در درگیری میان طرفداران گروههای مخالف و موافق دولت سنیوره در بیروت، 16 شهروند لبنانی زخمی شدند.

- یک منبع فلسطینی فاش کرد که اسرائیل برای اعتراف گرفتن ار اسرای فلسطینی از 30 روش استفاده می کند.

- برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه پس از دیدار با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که اوضاع ساکنان نوارغزه غیر قابل تحمل است.

-شیخ حمد بن جاسم آل ثانی در پنجمین نشست آمریکا و جهان اسلام در دوحه از سیاستهای یکجانبه آمریکا در جهان انتقاد کرد.

- جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا از اقدام دموکراتهای مجلس نمایندگان مبنی بر تاخیر در تصویب پیش نویس قانون شنود مکالمات شهروندان آمریکایی انتقاد و ادعا کرد: این تاخیر، آمریکا را در معرض حملات تروریستی قرار می دهد.

- سلام فیاض نخست وزیر دولت انتصابی ابومازن تجاوزات رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطین را محکوم کرد.

- بیش از صد نفر از نیروهای شوراهای بیداری عراق پس از متهم کردن نظامیان آمریکا به قتل 19 نفر از این نیروها، از ائتلاف با آمریکا خارج شدند.



- احمد یوسف مشاور اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت منتخب مردم فلسطین از همکاری سازمانهای اطلاعات و امنیت کشورهای غربی با اسرائیل و آمریکا در دادن اطلاعات از سران حماس در دمشق خبر داد.

- سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) پس از حملات 11 سپتامبر 2001، 12 شرکت جعلی و ساختگی در اروپا و دیگر بخشهای جهان به امید نفوذ در سازمانهای اسلامی تاسیس کرد.

- زلمای خلیل زاد سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد مدعی شد: حضور نظامی آمریکا در عراق عامل مثبتی در روابط میان آمریکا و جهان اسلام به شمار می رود.

- دریادار ویلیام فالون فرمانده نظامیان آمریکایی در خاورمیانه بار دیگر ادعاهای خود را درباره کمک ایران به شبه نظامیان عراقی تکرار کرد.