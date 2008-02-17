جشنواره گل صدرنشین / یاران کریمی مغلوب قعرنشین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ باشگاههای قطر، هفته پیروزی تیمهای مدعی بود. جائیکه الغرافه با نتیجه 6 بر2 مقابل الوکره صاحب برتری شد و السد با دو گل از سد الشمال گذشت. در دیگر بازی شب گذشته تیم فوتبال القطر در حالیکه از وجود علی کریمی در ترکیب خود بهره می برد با دو گل بازی را به الخورقعرنشین واگذار کرد تا امیدهایش برای پیوستن به جمع چهار تیم بالای جدول کمرنگ شود.

نتایج دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال لیگ باشگاههای قطر به شرح زیر است:

* السد 2 - الشمال صفر

گلها: خلفان ابراهیم (دقیقه 42) و ماجد محمد (دقیقه 72)

* الخور 2 - القطر صفر

گلها: کارلوس داسیلوا (دقیقه 11) و رودریگو (دقیقه 21)

* الغرافه 6 - الوکره 2

گلها: سعد سطام الشمری (دقیقه 9) و کلمرسون (دقایق 39، 45، 63، 82 و 83) برای الغرافه و انور دیبا (دقیقه 8 - پنالتی) و علی بوصابون (دقیقه 90 - پنالتی)

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ باشگاههای قطر به شرح زیر است:

1- الغرافه 52 امتیاز

2- السد 41 امتیاز

3- ام صلال 32 امتیاز

4- الریان 30 امتیاز

5- العربی 26 امتیاز

6- القطر 25 امتیاز

7- السیلیا 23 امتیاز

8- الوکره 20 امتیاز

9- الخور 16 امتیاز

10- الشمال 15 امتیاز